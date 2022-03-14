В Нижнем Тагиле фонари зажгли в виде буквы Z в поддержку спецоперации
В Нижнем Тагиле уличные фонари зажгли в форме буквы Z в поддержку российской спецоперации
© Фото : пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья КолесовАкция в поддержку российских военных в Нижнем Тагиле
© Фото : пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов
Акция в поддержку российских военных в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Администрация Нижнего Тагила в Свердловской области зажгла уличные фонари в форме буквы Z в знак поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в ней.
"Идея появилась у одного из сотрудников администрации таким образом подхватить эстафету российских городов, где проходят массовые акции в поддержку наших военных. Уличное освещение у нас отключается примерно в 00.35. В ночь на понедельник, когда уличное освещение согласно графику городскому погасло на всех улицах, в Гальяно-Горбуновском массиве оно продолжало гореть. Таким образом такой знак Z получился", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, планируется, что буква Z из уличных фонарей будет гореть на улицах Нижнего Тагила до окончания спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.