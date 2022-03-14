https://ria.ru/20220314/fns-1778099025.html
ФНС разъяснила, как задекларировать иностранные активы в рамках амнистии
ФНС разъяснила, как задекларировать иностранные активы в рамках амнистии - РИА Новости, 14.03.2022
ФНС разъяснила, как задекларировать иностранные активы в рамках амнистии
Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 14 марта начинает принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:08
2022-03-14T16:08
2022-03-14T16:08
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 14 марта начинает принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов и запустила промостраницу с соответствующими разъяснениями, говорится в сообщении ведомства."С 14 марта ФНС России начинает принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов. Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России запущена промостраница, где можно скачать декларацию, узнать, как правильно ее заполнить и другую полезную информацию о декларировании", - сказано в сообщении.ФНС отмечает, что до 28 февраля 2023 года физлица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты.Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации."В соответствии с законом те, кто добровольно задекларируют имущество и счета, получают правовые гарантии сохранности своего капитала в том числе за пределами РФ, а также освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности. Основным условием предоставления гарантий является зачисление средств и финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка", - добавляется в сообщении.Сдать декларацию можно только лично в любом территориальном налоговом органе, а также в центральном аппарате ФНС России. "Декларации, отправленные по почте, не принимаются", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220208/tabak-1771675783.html
https://realty.ria.ru/20220120/fns-1768686057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ФНС разъяснила, как задекларировать иностранные активы в рамках амнистии
ФНС начала принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа амнистии
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 14 марта начинает принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов и запустила промостраницу с соответствующими разъяснениями, говорится в сообщении
ведомства.
"С 14 марта ФНС России
начинает принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов. Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России запущена промостраница, где можно скачать декларацию, узнать, как правильно ее заполнить и другую полезную информацию о декларировании", - сказано в сообщении.
ФНС отмечает, что до 28 февраля 2023 года физлица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты.
Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации.
"В соответствии с законом те, кто добровольно задекларируют имущество и счета, получают правовые гарантии сохранности своего капитала в том числе за пределами РФ, а также освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности. Основным условием предоставления гарантий является зачисление средств и финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка", - добавляется в сообщении.
Сдать декларацию можно только лично в любом территориальном налоговом органе, а также в центральном аппарате ФНС России. "Декларации, отправленные по почте, не принимаются", - отмечает ведомство.