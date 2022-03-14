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В Киеве не смогли обеспечить эвакуацию украинцев, заявили в МО - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/evakuatsiya-1778121548.html
В Киеве не смогли обеспечить эвакуацию украинцев, заявили в МО
В Киеве не смогли обеспечить эвакуацию украинцев, заявили в МО - РИА Новости, 14.03.2022
В Киеве не смогли обеспечить эвакуацию украинцев, заявили в МО
Давка и многодневные очереди на пограничных переходах между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вызвана малой пропускной способностью пограничных РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:34
2022-03-14T18:44
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Давка и многодневные очереди на пограничных переходах между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вызвана малой пропускной способностью пограничных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Пропускная способность пограничных переходов не обеспечена. В пробках на десятки километров скопились тысячи автомобилей, на пеших переходах – столпотворение и давка. Некоторые украинцы стоят в очереди по двое-трое суток, при этом на пунктах пропуска не оборудованы места отдыха, не организовано питание и медицинское обслуживание", - сказал Мизинцев.Представитель Минобороны отметил, что беженцы вынуждены фактически находиться на ветру и холоде, "а ведь многие из них с малолетними детьми". Эти факты, по его мнению, говорят и о том, что "украинские беженцы и в Европе никому не нужны"."Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - добавил Мизинцев. По его словам, поток беженцев через западную границу Украины продолжает расти. Люди вынуждены бежать в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:34 14.03.2022 (обновлено: 18:44 14.03.2022)
 
В Киеве не смогли обеспечить эвакуацию украинцев, заявили в МО

Минобороны: власти в Киеве наплевательски относятся к гражданам, не организовали эвакуацию

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Давка и многодневные очереди на пограничных переходах между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вызвана малой пропускной способностью пограничных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Пропускная способность пограничных переходов не обеспечена. В пробках на десятки километров скопились тысячи автомобилей, на пеших переходах – столпотворение и давка. Некоторые украинцы стоят в очереди по двое-трое суток, при этом на пунктах пропуска не оборудованы места отдыха, не организовано питание и медицинское обслуживание", - сказал Мизинцев.
Представитель Минобороны отметил, что беженцы вынуждены фактически находиться на ветру и холоде, "а ведь многие из них с малолетними детьми". Эти факты, по его мнению, говорят и о том, что "украинские беженцы и в Европе никому не нужны".
"Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - добавил Мизинцев. По его словам, поток беженцев через западную границу Украины продолжает расти. Люди вынуждены бежать в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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