https://ria.ru/20220314/evakuatsiya-1778121548.html

В Киеве не смогли обеспечить эвакуацию украинцев, заявили в МО

В Киеве не смогли обеспечить эвакуацию украинцев, заявили в МО - РИА Новости, 14.03.2022

В Киеве не смогли обеспечить эвакуацию украинцев, заявили в МО

Давка и многодневные очереди на пограничных переходах между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вызвана малой пропускной способностью пограничных РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:34

2022-03-14T17:34

2022-03-14T18:44

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Давка и многодневные очереди на пограничных переходах между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вызвана малой пропускной способностью пограничных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Пропускная способность пограничных переходов не обеспечена. В пробках на десятки километров скопились тысячи автомобилей, на пеших переходах – столпотворение и давка. Некоторые украинцы стоят в очереди по двое-трое суток, при этом на пунктах пропуска не оборудованы места отдыха, не организовано питание и медицинское обслуживание", - сказал Мизинцев.Представитель Минобороны отметил, что беженцы вынуждены фактически находиться на ветру и холоде, "а ведь многие из них с малолетними детьми". Эти факты, по его мнению, говорят и о том, что "украинские беженцы и в Европе никому не нужны"."Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - добавил Мизинцев. По его словам, поток беженцев через западную границу Украины продолжает расти. Люди вынуждены бежать в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)