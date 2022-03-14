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В Нерюнгри эвакуированы 17 человек из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/evakuatsiya-1777988089.html
В Нерюнгри эвакуированы 17 человек из ДНР и ЛНР
В Нерюнгри эвакуированы 17 человек из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
В Нерюнгри эвакуированы 17 человек из ДНР и ЛНР
Семнадцать человек эвакуированы из ДНР и ЛНР в город Нерюнгри, из них 11 - дети, они уже устроены в школы и детские сады, администрация города помогает взрослым РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:36
2022-03-14T08:55
обострение ситуации в днр и лнр
айсен николаев
донецкая народная республика
луганская народная республика
нерюнгри
российский красный крест
алроса
колмар
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ЯКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Семнадцать человек эвакуированы из ДНР и ЛНР в город Нерюнгри, из них 11 - дети, они уже устроены в школы и детские сады, администрация города помогает взрослым с трудоустройством, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева.Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) прибыла с рабочим визитом в Нерюнгринский район. В понедельник Гурьева встретилась с главой района Романом Щегельняком.По инициативе общественной палаты, а также центра добровольчества Якутии и Российского Красного Креста в регионе открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР."Привезли от пункта канцтовары для детей. В настоящее время в городе Нерюнгри находятся 17 эвакуированных из ДНР и ЛНР, в их числе 11 детей. Двойное гражданство (российское и украинское) имеют 14 человек, трое - граждане Украины. По словам главы района Романа Щегельняка, для решения организационных вопросов создана рабочая группа. Вновь прибывшим оперативно оказывается поддержка. Дети устроены в школы и детские сады города Нерюнгри. Решаются вопросы трудоустройства прибывших, среди которых пятеро женщин и один мужчина. Пока это только семьи уроженцев Украины, работающих в том числе в угледобывающей компании "Колмар". В городе Нерюнгри открыт пункт размещения беженцев и эвакуированных из ДНР и ЛНР на 80 мест. От аппарата уполномоченного по правам человека республики эвакуированным оказана гуманитарная помощь", - рассказала Гурьева.Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республика готова принять до 1,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР. По его словам, крупнейшие компании региона - "Алроса", "Эльгауголь" и "Колмар" - готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении и решении вопросов трудоустройства. Третьего марта в Якутию прибыли первые беженцы из Донбасса. Ими оказались две матери с детьми, которые прибыли к своим мужьям, работающим в угледобывающей компании в городе Нерюнгри. Следом за ними десятого марта прибыли еще четыре семьи с несовершеннолетними детьми.
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/mariupol-1777904613.html
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773837705.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
нерюнгри
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айсен николаев, донецкая народная республика, луганская народная республика, нерюнгри, российский красный крест, алроса, колмар, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
08:36 14.03.2022 (обновлено: 08:55 14.03.2022)
 
В Нерюнгри эвакуированы 17 человек из ДНР и ЛНР

В Нерюнгри эвакуированы 17 человек из ДНР и ЛНР, в том числе 11 детей

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Семнадцать человек эвакуированы из ДНР и ЛНР в город Нерюнгри, из них 11 - дети, они уже устроены в школы и детские сады, администрация города помогает взрослым с трудоустройством, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева.
Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) прибыла с рабочим визитом в Нерюнгринский район. В понедельник Гурьева встретилась с главой района Романом Щегельняком.
Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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По инициативе общественной палаты, а также центра добровольчества Якутии и Российского Красного Креста в регионе открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.
"Привезли от пункта канцтовары для детей. В настоящее время в городе Нерюнгри находятся 17 эвакуированных из ДНР и ЛНР, в их числе 11 детей. Двойное гражданство (российское и украинское) имеют 14 человек, трое - граждане Украины. По словам главы района Романа Щегельняка, для решения организационных вопросов создана рабочая группа. Вновь прибывшим оперативно оказывается поддержка. Дети устроены в школы и детские сады города Нерюнгри. Решаются вопросы трудоустройства прибывших, среди которых пятеро женщин и один мужчина. Пока это только семьи уроженцев Украины, работающих в том числе в угледобывающей компании "Колмар". В городе Нерюнгри открыт пункт размещения беженцев и эвакуированных из ДНР и ЛНР на 80 мест. От аппарата уполномоченного по правам человека республики эвакуированным оказана гуманитарная помощь", - рассказала Гурьева.
Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республика готова принять до 1,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР. По его словам, крупнейшие компании региона - "Алроса", "Эльгауголь" и "Колмар" - готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении и решении вопросов трудоустройства. Третьего марта в Якутию прибыли первые беженцы из Донбасса. Ими оказались две матери с детьми, которые прибыли к своим мужьям, работающим в угледобывающей компании в городе Нерюнгри. Следом за ними десятого марта прибыли еще четыре семьи с несовершеннолетними детьми.
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