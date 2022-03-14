https://ria.ru/20220314/ermitazh-1778141603.html

В Эрмитаж из Амстердама вернулась выставка произведений авангардистов

В Эрмитаж из Амстердама вернулась выставка произведений авангардистов - РИА Новости, 14.03.2022

В Эрмитаж из Амстердама вернулась выставка произведений авангардистов

В Государственный Эрмитаж из Амстердама вернулась выставка "Русский авангард. Революция в искусстве". Об этом сообщается в соцсетях музея. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:21

2022-03-14T19:21

2022-03-14T19:21

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Государственный Эрмитаж из Амстердама вернулась выставка "Русский авангард. Революция в искусстве". Об этом сообщается в соцсетях музея. Она открылась в Центре "Эрмитаж Амстердам" 29 января и по совместному решению дирекции двух музеев была закрыта досрочно. Причина — "беспрецедентное общественное и политическое давление, создавшее моральную и физическую угрозу, как экспонатам, так и сотрудникам Центра", пишут на станице в Вконтакте Государственного Эрмитажа."Мы благодарны коллективу Центра "Эрмитаж Амстердам" за самоотверженную работу по созданию, а теперь ‒ по возвращению экспозиции, полной хрупких экспонатов. Все правила музейной логистики были соблюдены досконально. Кроме того, была продемонстрирована эффективность государственных гарантий иммунитета, выданных Правительством Нидерландов", ‒ сказал Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.Экспозиция "Русский авангард. Революция в искусстве" посвящена переломному моменту в истории искусства ХХ столетия. На выставке было представлено более пятисот предметов из коллекции Государственного Эрмитажа, основная часть которых, охватывает период с 1900-х до середины 1950-х годов. Это живописные и графические работы, книги, текстиль. "Особое место на выставке было отведено фарфору. Этот хрупкий и изысканный материал ‒ "белое золото" царей, ‒ заговоривший на языке новой эпохи, являлся блестящим воплощением идей художников русского авангарда", — отмечают в соцсети Государственного Эрмитажа.

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, государственный эрмитаж, амстердам, михаил пиотровский, музеи