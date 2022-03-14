ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль
Вице-спикер ЕР Турчак предложил освободить электронную промышленность от налога на прибыль
Производство пластин с микросхемами
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает правительству распространить меры по поддержке ИТ-отрасли на предприятия электронной промышленности, в частности, освободить их от налога на прибыль и проверок, сообщил глава ЕР Андрей Турчак.
"В частности, предлагается распространить меры, включенные в указ президента о поддержке ИТ-отрасли, на предприятия электронной промышленности. Речь идет об освобождении от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, льготной ипотеке для сотрудников и отсрочке от призыва в армию до достижения 27 лет на время работы", - цитирует Турчака пресс-служба партии.
Пакет инициатив по снижению рисков от санкционных мер и недружественных действий со стороны иностранных государств в области информационных технологий был разработан экспертами Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
Турчак подчеркнул, что президент уже сделал важный шаг для укрепления российского ИТ-сектора, поскольку развитие информационных технологий, создание прорывных цифровых продуктов и платформ станет одним из ключевых приоритетов России на ближайшие десятилетия.
"Наша задача – сделать так, чтобы российские компании и их сотрудники как можно быстрее получили положенные им преференции. При этом важно учесть, что устойчивость цифровой отрасли зависит как программных, так и от аппаратных продуктов. Поэтому предлагаю расширить перечень получателей ИТ-льгот на российских производителей и разработчиков электроники", - отметил он.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что ИТ-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ.