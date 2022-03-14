Рейтинг@Mail.ru
ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/elektronika-1778128226.html
ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль
ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль - РИА Новости, 14.03.2022
ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль
"Единая Россия" предлагает правительству распространить меры по поддержке ИТ-отрасли на предприятия электронной промышленности, в частности, освободить их от... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:11
2022-03-14T18:11
экономика
технологии
россия
андрей турчак
единая россия
налоги
промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/03/1559430348_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95440a83cf3d80f272e31d711589ce95.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает правительству распространить меры по поддержке ИТ-отрасли на предприятия электронной промышленности, в частности, освободить их от налога на прибыль и проверок, сообщил глава ЕР Андрей Турчак."В частности, предлагается распространить меры, включенные в указ президента о поддержке ИТ-отрасли, на предприятия электронной промышленности. Речь идет об освобождении от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, льготной ипотеке для сотрудников и отсрочке от призыва в армию до достижения 27 лет на время работы", - цитирует Турчака пресс-служба партии.Пакет инициатив по снижению рисков от санкционных мер и недружественных действий со стороны иностранных государств в области информационных технологий был разработан экспертами Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.Турчак подчеркнул, что президент уже сделал важный шаг для укрепления российского ИТ-сектора, поскольку развитие информационных технологий, создание прорывных цифровых продуктов и платформ станет одним из ключевых приоритетов России на ближайшие десятилетия."Наша задача – сделать так, чтобы российские компании и их сотрудники как можно быстрее получили положенные им преференции. При этом важно учесть, что устойчивость цифровой отрасли зависит как программных, так и от аппаратных продуктов. Поэтому предлагаю расширить перечень получателей ИТ-льгот на российских производителей и разработчиков электроники", - отметил он.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что ИТ-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ.
https://ria.ru/20220314/asus-1778114426.html
https://ria.ru/20220314/soft-1778127366.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/03/1559430348_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_522d87f0d7753133110f7803c5e49ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, андрей турчак, единая россия, налоги, промышленность
18:11 14.03.2022
 
ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль

Вице-спикер ЕР Турчак предложил освободить электронную промышленность от налога на прибыль

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство пластин с микросхемами
Производство пластин с микросхемами - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Производство пластин с микросхемами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает правительству распространить меры по поддержке ИТ-отрасли на предприятия электронной промышленности, в частности, освободить их от налога на прибыль и проверок, сообщил глава ЕР Андрей Турчак.
"В частности, предлагается распространить меры, включенные в указ президента о поддержке ИТ-отрасли, на предприятия электронной промышленности. Речь идет об освобождении от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, льготной ипотеке для сотрудников и отсрочке от призыва в армию до достижения 27 лет на время работы", - цитирует Турчака пресс-служба партии.
Ноутбуки фирмы ASUS - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 17:02
ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию
Пакет инициатив по снижению рисков от санкционных мер и недружественных действий со стороны иностранных государств в области информационных технологий был разработан экспертами Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
Турчак подчеркнул, что президент уже сделал важный шаг для укрепления российского ИТ-сектора, поскольку развитие информационных технологий, создание прорывных цифровых продуктов и платформ станет одним из ключевых приоритетов России на ближайшие десятилетия.
"Наша задача – сделать так, чтобы российские компании и их сотрудники как можно быстрее получили положенные им преференции. При этом важно учесть, что устойчивость цифровой отрасли зависит как программных, так и от аппаратных продуктов. Поэтому предлагаю расширить перечень получателей ИТ-льгот на российских производителей и разработчиков электроники", - отметил он.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что ИТ-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 18:02
В ЕР предложили поддержать экспорт российского софта в Африку и Азию
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАндрей ТурчакЕдиная РоссияНалогиПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала