https://ria.ru/20220314/elektronika-1778128226.html

ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль

ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль - РИА Новости, 14.03.2022

ЕР предложила освободить электронную промышленность от налога на прибыль

"Единая Россия" предлагает правительству распространить меры по поддержке ИТ-отрасли на предприятия электронной промышленности, в частности, освободить их от... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:11

2022-03-14T18:11

2022-03-14T18:11

экономика

технологии

россия

андрей турчак

единая россия

налоги

промышленность

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает правительству распространить меры по поддержке ИТ-отрасли на предприятия электронной промышленности, в частности, освободить их от налога на прибыль и проверок, сообщил глава ЕР Андрей Турчак."В частности, предлагается распространить меры, включенные в указ президента о поддержке ИТ-отрасли, на предприятия электронной промышленности. Речь идет об освобождении от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, льготной ипотеке для сотрудников и отсрочке от призыва в армию до достижения 27 лет на время работы", - цитирует Турчака пресс-служба партии.Пакет инициатив по снижению рисков от санкционных мер и недружественных действий со стороны иностранных государств в области информационных технологий был разработан экспертами Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.Турчак подчеркнул, что президент уже сделал важный шаг для укрепления российского ИТ-сектора, поскольку развитие информационных технологий, создание прорывных цифровых продуктов и платформ станет одним из ключевых приоритетов России на ближайшие десятилетия."Наша задача – сделать так, чтобы российские компании и их сотрудники как можно быстрее получили положенные им преференции. При этом важно учесть, что устойчивость цифровой отрасли зависит как программных, так и от аппаратных продуктов. Поэтому предлагаю расширить перечень получателей ИТ-льгот на российских производителей и разработчиков электроники", - отметил он.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что ИТ-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ.

https://ria.ru/20220314/asus-1778114426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, россия, андрей турчак, единая россия, налоги, промышленность