https://ria.ru/20220314/ekologiya-1778048757.html

Введение некоторых природоохранных инициатив предложили отсрочить

Введение некоторых природоохранных инициатив предложили отсрочить - РИА Новости, 14.03.2022

Введение некоторых природоохранных инициатив предложили отсрочить

Введение ряда природоохранных законодательных инициатив предлагается отсрочить на два года в рамках поддержки бизнеса в РФ, в том числе 300 крупнейших... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:11

2022-03-14T13:11

2022-03-14T13:11

общество

правительство рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Введение ряда природоохранных законодательных инициатив предлагается отсрочить на два года в рамках поддержки бизнеса в РФ, в том числе 300 крупнейших предприятий-загрязнителей могут получить отсрочку на комплексные экологические разрешения (КЭР), говорится в проекте изменений законодательства, внесенном кабмином в Госдуму.В условиях санкций правительство ослабляет давление на бизнес, в том числе увеличивает сроки выполнения экологических требований к предприятиям-загрязнителям, которые должны были привести к снижению негативного воздействия на природу."Перенос на 31 декабря 2024 года (вместо 31 декабря 2022 года - ред.) срока направления заявок на получение комплексных экологических разрешений 300 предприятиями, включенными в специальный перечень", - говорится в пояснительной записке к документу.Также на два года перенесено требование по созданию автоматического контроля выбросов на предприятиях-загрязнителях I категории опасности. Отсрочка будет действовать для тех, кто получит КЭР до 15 марта.Кроме того, на год перенесено увеличение перечня городов проекта "Чистый воздух", а для городов, где проект уже действует, срок завершения продлен на два года - до 31 декабря 2026 года. Также на два года будет перенесен ввод в эксплуатацию информационной системы контроля в лесном комплексе (ФГИС ЛК).

https://ria.ru/20220310/tsb-1777526523.html

https://ria.ru/20220310/biznes-1777518597.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, правительство рф