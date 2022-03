https://ria.ru/20220314/drama-1777980364.html

"Власть пса" признали лучшей картиной по версии киноакадемии BAFTA

"Власть пса" признали лучшей картиной по версии киноакадемии BAFTA - РИА Новости, 14.03.2022

"Власть пса" признали лучшей картиной по версии киноакадемии BAFTA

14.03.2022

культура

бенедикт камбербэтч

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Фильм американского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" ("The Power of The Dog") получил приз британской академии кино- и телеискусства BAFTA в номинации "лучшая картина", следует из данных голосования.Фильм основан на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэдвича. Действие фильма происходит 1920-е годы, братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Несмотря на родство и совместный бизнес, у них мало общего: Фил груб, не любит мыться и не упускает возможность унизить слабых, а Джордж тих, вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда Джордж женится на местной вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил никак не может с этим смириться.В главных ролях фильма снимаются Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс.

