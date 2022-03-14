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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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"Власть пса" признали лучшей картиной по версии киноакадемии BAFTA
"Власть пса" признали лучшей картиной по версии киноакадемии BAFTA - РИА Новости, 14.03.2022
"Власть пса" признали лучшей картиной по версии киноакадемии BAFTA
Фильм американского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" ("The Power of The Dog") получил приз британской академии кино- и телеискусства BAFTA в номинации... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T05:00
2022-03-14T05:00
культура
бенедикт камбербэтч
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ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Фильм американского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" ("The Power of The Dog") получил приз британской академии кино- и телеискусства BAFTA в номинации "лучшая картина", следует из данных голосования.Фильм основан на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэдвича. Действие фильма происходит 1920-е годы, братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Несмотря на родство и совместный бизнес, у них мало общего: Фил груб, не любит мыться и не упускает возможность унизить слабых, а Джордж тих, вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда Джордж женится на местной вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил никак не может с этим смириться.В главных ролях фильма снимаются Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс.
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бенедикт камбербэтч
05:00 14.03.2022
 
"Власть пса" признали лучшей картиной по версии киноакадемии BAFTA

Драму "Власть пса" признали лучшей картиной по версии британской киноакадемии BAFTA

© NetflixКадр из фильма "Власть пса"
Кадр из фильма Власть пса
© Netflix
Кадр из фильма "Власть пса"
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ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Фильм американского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" ("The Power of The Dog") получил приз британской академии кино- и телеискусства BAFTA в номинации "лучшая картина", следует из данных голосования.
Фильм основан на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэдвича. Действие фильма происходит 1920-е годы, братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Несмотря на родство и совместный бизнес, у них мало общего: Фил груб, не любит мыться и не упускает возможность унизить слабых, а Джордж тих, вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда Джордж женится на местной вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил никак не может с этим смириться.
Кадр из фильма Власть пса
10 января, 06:56Культура
Режиссер "Власти Пса" Джейн Кэмпион завоевала "Золотой глобус"
В главных ролях фильма снимаются Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс.
 
КультураБенедикт Камбербэтч
 
 
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