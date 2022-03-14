19:21 14.03.2022 (обновлено: 19:52 14.03.2022)
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"
Небензя отметил, что замгенсека ООН ДиКарло не упомянула обстрел ВСУ "Точкой-У" Донецка
Постпред России в ООН Василий Небензя
ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что замгенсека ООН Розмари ДиКарло явно заняла сторону конфликта на Украине и не выступает беспристрастно на заседаниях СБ ООН.
В понедельник на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что УВКПЧ получила "заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы используют кассетные боеприпасы, в том числе в населенных зонах", при этом она ни слова не сказала о ударе в понедельник украинскими военными ракетой "Точка У" по Донецку, которая была начинена кассетными боеприпасами.
"Нас удивляет уже не в первый раз (то же было и в пятницу в этом же зале) выступление заместителя генерального секретаря ООН, которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, которая предписывается международным гражданским служащим", - сказал Небензя.
По его словам, оценки ДиКарло и "перепевание фейков о неизбирательной бомбардировке гражданских объектов, использовании кассетных боеприпасов российскими вооруженными силами со ссылкой на "достоверные источники" вызывает у Москвы сомнения в том, "кто сидит за табличкой - высокопоставленный сотрудник секретариата ООН или представитель одного из государств".
"ООН на протяжении последних дней неоднократно обращалась к теме посредничества в конфликте. О каком посредничестве можно говорить, когда вы очевидно заняли сторону в этом конфликте", - заявил Небензя.
Он отметил, что у ДиКарло "не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе вооруженных сил Украины ракетой "Точка У", начиненной кассетными боеприпасами по центру Донецка, в результате чего погибли 20 и ранены 35 мирных жителей".