https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html

Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"

Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2022

Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что замгенсека ООН Розмари ДиКарло явно заняла сторону конфликта на Украине и не выступает беспристрастно на... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:21

2022-03-14T19:21

2022-03-14T19:52

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что замгенсека ООН Розмари ДиКарло явно заняла сторону конфликта на Украине и не выступает беспристрастно на заседаниях СБ ООН.В понедельник на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что УВКПЧ получила "заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы используют кассетные боеприпасы, в том числе в населенных зонах", при этом она ни слова не сказала о ударе в понедельник украинскими военными ракетой "Точка У" по Донецку, которая была начинена кассетными боеприпасами."Нас удивляет уже не в первый раз (то же было и в пятницу в этом же зале) выступление заместителя генерального секретаря ООН, которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, которая предписывается международным гражданским служащим", - сказал Небензя.По его словам, оценки ДиКарло и "перепевание фейков о неизбирательной бомбардировке гражданских объектов, использовании кассетных боеприпасов российскими вооруженными силами со ссылкой на "достоверные источники" вызывает у Москвы сомнения в том, "кто сидит за табличкой - высокопоставленный сотрудник секретариата ООН или представитель одного из государств"."ООН на протяжении последних дней неоднократно обращалась к теме посредничества в конфликте. О каком посредничестве можно говорить, когда вы очевидно заняли сторону в этом конфликте", - заявил Небензя.Он отметил, что у ДиКарло "не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе вооруженных сил Украины ракетой "Точка У", начиненной кассетными боеприпасами по центру Донецка, в результате чего погибли 20 и ранены 35 мирных жителей".

https://ria.ru/20220314/fosfor-1778142654.html

https://ria.ru/20220314/nebenzya-1778145628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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