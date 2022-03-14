Рейтинг@Mail.ru
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2022
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что замгенсека ООН Розмари ДиКарло явно заняла сторону конфликта на Украине и не выступает беспристрастно на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:21
2022-03-14T19:52
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
василий небензя
в мире
москва
донецк (днр)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_84669585170b92378f46732fa3145a26.jpg
ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что замгенсека ООН Розмари ДиКарло явно заняла сторону конфликта на Украине и не выступает беспристрастно на заседаниях СБ ООН.В понедельник на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что УВКПЧ получила "заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы используют кассетные боеприпасы, в том числе в населенных зонах", при этом она ни слова не сказала о ударе в понедельник украинскими военными ракетой "Точка У" по Донецку, которая была начинена кассетными боеприпасами."Нас удивляет уже не в первый раз (то же было и в пятницу в этом же зале) выступление заместителя генерального секретаря ООН, которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, которая предписывается международным гражданским служащим", - сказал Небензя.По его словам, оценки ДиКарло и "перепевание фейков о неизбирательной бомбардировке гражданских объектов, использовании кассетных боеприпасов российскими вооруженными силами со ссылкой на "достоверные источники" вызывает у Москвы сомнения в том, "кто сидит за табличкой - высокопоставленный сотрудник секретариата ООН или представитель одного из государств"."ООН на протяжении последних дней неоднократно обращалась к теме посредничества в конфликте. О каком посредничестве можно говорить, когда вы очевидно заняли сторону в этом конфликте", - заявил Небензя.Он отметил, что у ДиКарло "не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе вооруженных сил Украины ракетой "Точка У", начиненной кассетными боеприпасами по центру Донецка, в результате чего погибли 20 и ранены 35 мирных жителей".
https://ria.ru/20220314/fosfor-1778142654.html
https://ria.ru/20220314/nebenzya-1778145628.html
россия
украина
москва
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_160:0:2716:1917_1920x0_80_0_0_d81fe8d270441e7526fcb82a24ffd615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, василий небензя, в мире, москва, донецк (днр), оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
19:21 14.03.2022 (обновлено: 19:52 14.03.2022)
 
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"

Небензя отметил, что замгенсека ООН ДиКарло не упомянула обстрел ВСУ "Точкой-У" Донецка

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред России в ООН Василий Небензя
Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постпред России в ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что замгенсека ООН Розмари ДиКарло явно заняла сторону конфликта на Украине и не выступает беспристрастно на заседаниях СБ ООН.
В понедельник на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что УВКПЧ получила "заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы используют кассетные боеприпасы, в том числе в населенных зонах", при этом она ни слова не сказала о ударе в понедельник украинскими военными ракетой "Точка У" по Донецку, которая была начинена кассетными боеприпасами.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя
"Нас удивляет уже не в первый раз (то же было и в пятницу в этом же зале) выступление заместителя генерального секретаря ООН, которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, которая предписывается международным гражданским служащим", - сказал Небензя.
По его словам, оценки ДиКарло и "перепевание фейков о неизбирательной бомбардировке гражданских объектов, использовании кассетных боеприпасов российскими вооруженными силами со ссылкой на "достоверные источники" вызывает у Москвы сомнения в том, "кто сидит за табличкой - высокопоставленный сотрудник секретариата ООН или представитель одного из государств".
"ООН на протяжении последних дней неоднократно обращалась к теме посредничества в конфликте. О каком посредничестве можно говорить, когда вы очевидно заняли сторону в этом конфликте", - заявил Небензя.
Он отметил, что у ДиКарло "не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе вооруженных сил Украины ракетой "Точка У", начиненной кассетными боеприпасами по центру Донецка, в результате чего погибли 20 и ранены 35 мирных жителей".
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 19:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ОБСЕ откровенно подыгрывает украинским властям, заявил Небензя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВасилий НебензяВ миреМоскваДонецк (ДНР)ООНСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала