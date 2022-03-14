Рейтинг@Mail.ru
Глава ЛНР назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом" - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778124420.html
Глава ЛНР назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом"
Глава ЛНР назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом" - РИА Новости, 14.03.2022
Глава ЛНР назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом"
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших в результате удара ракетным... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:51
2022-03-14T17:51
в мире
денис пушилин
владимир путин
россия
киев
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088337_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_969687f2d644d602ef645645b354f2f9.jpg
ЛУГАНСК, 14 мар – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших в результате удара ракетным комплексом "Точка-У" со стороны украинских силовиков по центру Донецка, он назвал это "чудовищным терактом".Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева. По данным СК РФ, украинские войска нанесли в понедельник удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" с кассетным зарядом по гражданской инфраструктуре Донецка в районе улиц Университетской и Артема. В результате не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе дети, погибли и не менее 18 получили ранения различной степени тяжести."Украинскими вооруженными формированиями сегодня был совершен чудовищный теракт в отношении граждан Донецкой народной республики, потрясающий своей жестокостью и цинизмом. Враг целенаправленно нанес удар по центру Донецка, прекрасно осознавая, что за этим последует гибель исключительно мирных жителей, пострадает гражданская инфраструктура… От имени народа Луганской народной республики и себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" - говорится в тексте обращения главы ЛНР.Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР не понаслышке знают, что такое "военные преступления киевского режима" и выразил уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donbass-1778112830.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088337_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4782d4765c00919c7c85373822756eee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
17:51 14.03.2022
 
Глава ЛНР назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом"

Глава ЛНР Пасечник назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мар – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших в результате удара ракетным комплексом "Точка-У" со стороны украинских силовиков по центру Донецка, он назвал это "чудовищным терактом".
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева. По данным СК РФ, украинские войска нанесли в понедельник удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" с кассетным зарядом по гражданской инфраструктуре Донецка в районе улиц Университетской и Артема. В результате не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе дети, погибли и не менее 18 получили ранения различной степени тяжести.
"Украинскими вооруженными формированиями сегодня был совершен чудовищный теракт в отношении граждан Донецкой народной республики, потрясающий своей жестокостью и цинизмом. Враг целенаправленно нанес удар по центру Донецка, прекрасно осознавая, что за этим последует гибель исключительно мирных жителей, пострадает гражданская инфраструктура… От имени народа Луганской народной республики и себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" - говорится в тексте обращения главы ЛНР.
Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР не понаслышке знают, что такое "военные преступления киевского режима" и выразил уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Мужчины ремонтируют выбитые взрывами окна в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Калиново в ЛНР со стороны ВСУ повреждено десять зданий
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияКиевВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала