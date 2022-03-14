https://ria.ru/20220314/donetsk-1778124420.html

Глава ЛНР назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом"

Глава ЛНР назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом" - РИА Новости, 14.03.2022

Глава ЛНР назвал ракетный удар по Донецку "чудовищным терактом"

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших в результате удара ракетным... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:51

2022-03-14T17:51

2022-03-14T17:51

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ЛУГАНСК, 14 мар – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших в результате удара ракетным комплексом "Точка-У" со стороны украинских силовиков по центру Донецка, он назвал это "чудовищным терактом".Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева. По данным СК РФ, украинские войска нанесли в понедельник удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" с кассетным зарядом по гражданской инфраструктуре Донецка в районе улиц Университетской и Артема. В результате не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе дети, погибли и не менее 18 получили ранения различной степени тяжести."Украинскими вооруженными формированиями сегодня был совершен чудовищный теракт в отношении граждан Донецкой народной республики, потрясающий своей жестокостью и цинизмом. Враг целенаправленно нанес удар по центру Донецка, прекрасно осознавая, что за этим последует гибель исключительно мирных жителей, пострадает гражданская инфраструктура… От имени народа Луганской народной республики и себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" - говорится в тексте обращения главы ЛНР.Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР не понаслышке знают, что такое "военные преступления киевского режима" и выразил уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donbass-1778112830.html

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Варвара Скокшина

в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)