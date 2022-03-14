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Минздрав ДНР допустил перевод части раненных при обстреле Донецка в Россию

Минздрав ДНР допустил перевод части раненных при обстреле Донецка в Россию - РИА Новости, 14.03.2022

Минздрав ДНР допустил перевод части раненных при обстреле Донецка в Россию

Не исключено, что часть пострадавших при обстреле Донецка украинской ракетой "Точка-У" может быть переведена на лечение или реабилитацию в Россию, сказал и.о... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:52

2022-03-14T16:52

2022-03-14T16:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Не исключено, что часть пострадавших при обстреле Донецка украинской ракетой "Точка-У" может быть переведена на лечение или реабилитацию в Россию, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У".По словам Оприщенко, медицинские работники сделают все, что от них зависит, чтобы помочь раненым, а какие-то прогнозы можно будет давать на третьи сутки."Что касается доставки пациентов на лечение в какие-то центры Российской Федерации, то в любом случае сейчас об этом говорить рано. Потому что пациенты все тяжелые, им нужно оказать максимальную помощь в лечебных учреждениях Донецкой народной республики. Но в дальнейшем не исключено, что какая-то часть пациентов будет переведена в Российскую Федерацию либо для этапного лечения, либо для реабилитации", - сказал Оприщенко в эфире Первого канала.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин на месте падения ракеты "Точка-У" в Донецке Пушилин прибыл на место падения ракеты "Точка-У" в Донецке. Двадцать человек погибли, 9 ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" - штаб ДНР. Пушилин: среди погибших из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" есть дети 2022-03-14T16:52 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия