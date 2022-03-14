https://ria.ru/20220314/donetsk-1778112447.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 16.37 обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:52
2022-03-14T16:52
2022-03-14T17:02
в мире
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778089653_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_8a92c758379903a7461e61c2e778caac.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.37 обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Киевский район), выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778112543.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778089653_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_cff42e15da218433692e660fa60b146d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
16:52 14.03.2022 (обновлено: 17:02 14.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть мин