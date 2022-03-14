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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 16.37 обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:52
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в мире
днр
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.37 обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Киевский район), выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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в мире, днр
16:52 14.03.2022 (обновлено: 17:02 14.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны у сгоревшей машины в результате взрыва в центре Донецка
Сотрудники пожарной охраны у сгоревшей машины в результате взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники пожарной охраны у сгоревшей машины в результате взрыва в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.37 обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Киевский район), выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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