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Минобороны назвало ракетный удар по Донецку военным преступлением - РИА Новости, 14.03.2022
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Минобороны назвало ракетный удар по Донецку военным преступлением
Минобороны назвало ракетный удар по Донецку военным преступлением - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны назвало ракетный удар по Донецку военным преступлением
Удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, в результате которого погибли и тяжело... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:37
2022-03-14T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, в результате которого погибли и тяжело ранены мирные граждане, - это военное преступление, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В понедельник около 11.30 мск с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка. 20 мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения, сообщил Конашенков."Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением", - подчеркнул генерал.
донецк (днр)
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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
15:37 14.03.2022 (обновлено: 15:42 14.03.2022)
 
Минобороны назвало ракетный удар по Донецку военным преступлением

Представитель МО Конашенков назвал удар "Точкой-У" по центру Донецка военным преступлением

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, в результате которого погибли и тяжело ранены мирные граждане, - это военное преступление, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В понедельник около 11.30 мск с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка. 20 мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения, сообщил Конашенков.
"Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением", - подчеркнул генерал.
Военное преступление: ракетный удар "Точкой-У" по Донецку
© РИА Новости / Максим Блинов

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

На месте взрыва в центре Донецка. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, двадцать человек погибли, девять ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты Точка-У
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

Пострадавший в результате взрыва в центре Донецка
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

Сотрудники МЧС РФ оказывают помощь мужчине на месте взрыва в центре Донецка
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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