https://ria.ru/20220314/donetsk-1778090031.html

Минобороны назвало ракетный удар по Донецку военным преступлением

Минобороны назвало ракетный удар по Донецку военным преступлением - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны назвало ракетный удар по Донецку военным преступлением

Удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, в результате которого погибли и тяжело... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:37

2022-03-14T15:37

2022-03-14T15:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778090809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b75d3e87c300b123c030c200be3e02e.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, в результате которого погибли и тяжело ранены мирные граждане, - это военное преступление, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В понедельник около 11.30 мск с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по центру Донецка. 20 мирных жителей погибли, еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения, сообщил Конашенков."Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением", - подчеркнул генерал.

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку 2022-03-14T15:37 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика