https://ria.ru/20220314/donetsk-1778006276.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 9.20 выпустили 3 мины калибром 120 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:36

2022-03-14T10:36

2022-03-14T10:37

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 выпустили 3 мины калибром 120 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении СЦКК в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/obstrel-1777961653.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк