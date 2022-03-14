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В Ясиноватой умер раненный во время обстрела со стороны ВСУ мирный житель - РИА Новости, 14.03.2022
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В Ясиноватой умер раненный во время обстрела со стороны ВСУ мирный житель
В Ясиноватой умер раненный во время обстрела со стороны ВСУ мирный житель - РИА Новости, 14.03.2022
В Ясиноватой умер раненный во время обстрела со стороны ВСУ мирный житель
Житель Ясиноватой, попавший под обстрел украинских войск в микрорайоне Зорька, скончался в больнице от полученных ранений, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:10
2022-03-14T17:10
в мире
украина
ясиноватая
мчс днр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Житель Ясиноватой, попавший под обстрел украинских войск в микрорайоне Зорька, скончался в больнице от полученных ранений, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.В понедельник МЧС ДНР сообщало, что Ясиноватский район подвергся массированному обстрелу украинских войск."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ясиноватой ранен мирный житель, который затем скончался в больнице", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.По его данным, под обстрел попала железнодорожная станция "Ясиноватая-Пассажирская", повреждены здание железнодорожного вокзала, электропоезд и железнодорожное полотно.Кроме того, в Яковлевке повреждены пять домов, в Верхнеторецком – да, в Васильевке – один. В Красном Партизане обстреляно здание школы. Веселое осталось без электричества.
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в мире, украина, ясиноватая, мчс днр
17:10 14.03.2022
 
В Ясиноватой умер раненный во время обстрела со стороны ВСУ мирный житель

В Ясиноватой умер житель, попавший под обстрел украинских войск в микрорайоне Зорька

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Житель Ясиноватой, попавший под обстрел украинских войск в микрорайоне Зорька, скончался в больнице от полученных ранений, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В понедельник МЧС ДНР сообщало, что Ясиноватский район подвергся массированному обстрелу украинских войск.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ясиноватой ранен мирный житель, который затем скончался в больнице", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
По его данным, под обстрел попала железнодорожная станция "Ясиноватая-Пассажирская", повреждены здание железнодорожного вокзала, электропоезд и железнодорожное полотно.
Кроме того, в Яковлевке повреждены пять домов, в Верхнеторецком – да, в Васильевке – один. В Красном Партизане обстреляно здание школы. Веселое осталось без электричества.
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель
 
В миреУкраинаЯсиноватаяМЧС ДНР
 
 
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