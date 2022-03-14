https://ria.ru/20220314/donbass-1778115372.html

В Ясиноватой умер раненный во время обстрела со стороны ВСУ мирный житель

В Ясиноватой умер раненный во время обстрела со стороны ВСУ мирный житель - РИА Новости, 14.03.2022

В Ясиноватой умер раненный во время обстрела со стороны ВСУ мирный житель

Житель Ясиноватой, попавший под обстрел украинских войск в микрорайоне Зорька, скончался в больнице от полученных ранений, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:10

2022-03-14T17:10

2022-03-14T17:10

в мире

украина

ясиноватая

мчс днр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Житель Ясиноватой, попавший под обстрел украинских войск в микрорайоне Зорька, скончался в больнице от полученных ранений, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.В понедельник МЧС ДНР сообщало, что Ясиноватский район подвергся массированному обстрелу украинских войск."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ясиноватой ранен мирный житель, который затем скончался в больнице", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.По его данным, под обстрел попала железнодорожная станция "Ясиноватая-Пассажирская", повреждены здание железнодорожного вокзала, электропоезд и железнодорожное полотно.Кроме того, в Яковлевке повреждены пять домов, в Верхнеторецком – да, в Васильевке – один. В Красном Партизане обстреляно здание школы. Веселое осталось без электричества.

https://ria.ru/20220314/donbass-1778111556.html

украина

ясиноватая

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Дарья Буймова

в мире, украина, ясиноватая, мчс днр