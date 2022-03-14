https://ria.ru/20220314/donbass-1778112830.html

При обстреле Калиново в ЛНР со стороны ВСУ повреждено десять зданий

При обстреле Калиново в ЛНР со стороны ВСУ повреждено десять зданий - РИА Новости, 14.03.2022

При обстреле Калиново в ЛНР со стороны ВСУ повреждено десять зданий

Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:53

2022-03-14T16:53

2022-03-14T17:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

сцкк

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 15.40 н.п. Троицкое - Калиново: артиллерийское орудие 122 мм (12 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново разрушен жилой дом, повреждено десять домостроений и пять хозпостроек", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778112447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сцкк, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф