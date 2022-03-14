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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donbass-1778111556.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 14.03.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:48
2022-03-14T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела микрорайона Зорька в Ясиноватой."По оперативной линии от администрации н.п. Ясиноватая поступила информация о гибели мирного жителя 1949 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ", - отмечается в Telegram-канале представительства. В нем уточняется, что повреждены детский сад и две школы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/donetsk-1778102267.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая
16:48 14.03.2022 (обновлено: 17:07 14.03.2022)
 
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела микрорайона Зорька в Ясиноватой.
"По оперативной линии от администрации н.п. Ясиноватая поступила информация о гибели мирного жителя 1949 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ", - отмечается в Telegram-канале представительства. В нем уточняется, что повреждены детский сад и две школы.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:16В мире
Минобороны РФ: удар по Донецку еще раз подтверждает нацистскую суть Киева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватая
 
 
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