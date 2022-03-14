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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 14.03.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:48
2022-03-14T16:48
2022-03-14T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела микрорайона Зорька в Ясиноватой."По оперативной линии от администрации н.п. Ясиноватая поступила информация о гибели мирного жителя 1949 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ", - отмечается в Telegram-канале представительства. В нем уточняется, что повреждены детский сад и две школы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/donetsk-1778102267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая
16:48 14.03.2022 (обновлено: 17:07 14.03.2022)
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель