https://ria.ru/20220314/donbass-1778111556.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 14.03.2022

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:48

2022-03-14T16:48

2022-03-14T17:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела микрорайона Зорька в Ясиноватой."По оперативной линии от администрации н.п. Ясиноватая поступила информация о гибели мирного жителя 1949 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ", - отмечается в Telegram-канале представительства. В нем уточняется, что повреждены детский сад и две школы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/donetsk-1778102267.html

донецкая народная республика

ясиноватая

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая