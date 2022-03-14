https://ria.ru/20220314/donbass-1778000619.html

На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол

На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол - РИА Новости, 14.03.2022

На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол

На шахте имени Засядько в Донецкой Народной Республике начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:08

2022-03-14T10:08

2022-03-14T10:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

шахта имени засядько

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. На шахте имени Засядько в Донецкой Народной Республике начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале Министерство угля и энергетики ДНР."В 8:45 (совпадает с мск) в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол № 1 и № 3 ГУП ДНР шахты имени Засядько. Под землей находятся 83 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.На предприятие вызвали отряд горноспасателей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220314/donbass-1777991817.html

https://ria.ru/20220314/donbass-1777990405.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, шахта имени засядько, вооруженные силы рф