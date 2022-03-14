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На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donbass-1778000619.html
На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол
На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол - РИА Новости, 14.03.2022
На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол
На шахте имени Засядько в Донецкой Народной Республике начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:08
2022-03-14T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
шахта имени засядько
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. На шахте имени Засядько в Донецкой Народной Республике начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале Министерство угля и энергетики ДНР."В 8:45 (совпадает с мск) в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол № 1 и № 3 ГУП ДНР шахты имени Засядько. Под землей находятся 83 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.На предприятие вызвали отряд горноспасателей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220314/donbass-1777991817.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, шахта имени засядько, вооруженные силы рф
10:08 14.03.2022 (обновлено: 10:38 14.03.2022)
 
На шахте в ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол

На шахте имени Засядько из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен вентиляционный ствол

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. На шахте имени Засядько в Донецкой Народной Республике начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале Министерство угля и энергетики ДНР.
"В 8:45 (совпадает с мск) в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол № 1 и № 3 ГУП ДНР шахты имени Засядько. Под землей находятся 83 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияШахта имени ЗасядькоВооруженные силы РФ
 
 
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