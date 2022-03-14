https://ria.ru/20220314/donbass-1777990405.html
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Украинские войска в 8.40 (совпадает с мск) в понедельник выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты "Трудовская" в Донецке, заявили в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:00
2022-03-14T09:00
2022-03-14T09:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 8.40 (совпадает с мск) в понедельник выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты "Трудовская" в Донецке, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении СЦКК в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/obstrely-1777988411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк
09:00 14.03.2022 (обновлено: 09:03 14.03.2022)
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили пять снарядов по поселку шахты "Трудовская"