https://ria.ru/20220314/donbass-1777990405.html

ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке

ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке

Украинские войска в 8.40 (совпадает с мск) в понедельник выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты "Трудовская" в Донецке, заявили в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:00

2022-03-14T09:00

2022-03-14T09:03

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 8.40 (совпадает с мск) в понедельник выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты "Трудовская" в Донецке, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении СЦКК в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/obstrely-1777988411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк