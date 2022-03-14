https://ria.ru/20220314/dokhody-1778052256.html
Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели
Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели - РИА Новости, 14.03.2022
Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:27
2022-03-14T13:27
2022-03-14T13:34
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон был разработан в целях обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Он вступает в силу со дня его опубликования.Документ продлевает на 2022 год действовавшее в 2020-2021 годах право правительства России предоставлять госгарантии РФ на условиях, отличных от установленных законом о федеральном бюджете. Это позволит осуществлять меры поддержки российских предприятий, направленные на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты. При этом на текущий год приостанавливается действие нормы, которая обязывает вносить изменения в бюджеты всех уровней для предоставления гарантий сверх установленных в этих бюджетах параметров.Кроме того, закон предусматривает в 2022 году предварительное рассмотрение комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований предложений по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Это должно позволить повысить эффективность таких расходов, а также корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие ковиду.Документ также упрощает процедуру направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий в целях поддержки регионов и экономики. На такие случаи не будут распространяться положения Бюджетного кодекса, обязывающие утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778042191.html
https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777578947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_cf0bbb6469f3b9d451bd4da6c72dcc9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
13:27 14.03.2022 (обновлено: 13:34 14.03.2022)
Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели
Президент Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов бюджета на приоритетные цели
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон был разработан в целях обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Он вступает в силу со дня его опубликования.
Документ продлевает на 2022 год действовавшее в 2020-2021 годах право правительства России
предоставлять госгарантии РФ на условиях, отличных от установленных законом о федеральном бюджете. Это позволит осуществлять меры поддержки российских предприятий, направленные на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты. При этом на текущий год приостанавливается действие нормы, которая обязывает вносить изменения в бюджеты всех уровней для предоставления гарантий сверх установленных в этих бюджетах параметров.
Кроме того, закон предусматривает в 2022 году предварительное рассмотрение комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований предложений по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Это должно позволить повысить эффективность таких расходов, а также корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие ковиду.
Документ также упрощает процедуру направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий в целях поддержки регионов и экономики. На такие случаи не будут распространяться положения Бюджетного кодекса, обязывающие утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты.