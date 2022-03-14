https://ria.ru/20220314/dokhody-1778052256.html

Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели

Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели - РИА Новости, 14.03.2022

Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:27

2022-03-14T13:27

2022-03-14T13:34

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон был разработан в целях обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Он вступает в силу со дня его опубликования.Документ продлевает на 2022 год действовавшее в 2020-2021 годах право правительства России предоставлять госгарантии РФ на условиях, отличных от установленных законом о федеральном бюджете. Это позволит осуществлять меры поддержки российских предприятий, направленные на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты. При этом на текущий год приостанавливается действие нормы, которая обязывает вносить изменения в бюджеты всех уровней для предоставления гарантий сверх установленных в этих бюджетах параметров.Кроме того, закон предусматривает в 2022 году предварительное рассмотрение комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований предложений по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Это должно позволить повысить эффективность таких расходов, а также корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие ковиду.Документ также упрощает процедуру направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий в целях поддержки регионов и экономики. На такие случаи не будут распространяться положения Бюджетного кодекса, обязывающие утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778042191.html

https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777578947.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия