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В Крыму призвали начинать денацификацию Украины со школьных учебников - РИА Новости, 14.03.2022
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В Крыму призвали начинать денацификацию Украины со школьных учебников
В Крыму призвали начинать денацификацию Украины со школьных учебников - РИА Новости, 14.03.2022
В Крыму призвали начинать денацификацию Украины со школьных учебников
Денацификация населения Украины должна начаться с изменения школьного образования, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:58
2022-03-14T14:58
республика крым
украина
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Денацификация населения Украины должна начаться с изменения школьного образования, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов."Люди на Украине, женщины, дети, старики, конечно, нам небезразличны, мы оказываем им помощь. Но в первую очередь мы должны переживать за наших ребят. А украинскому народу нужно пройти денацификацию. В первую очередь туда нужно везти учебники, выправить ситуацию в школах, убирать нацизм с самого его корня. Если начнем это делать, через 10 лет уже появится поколение других людей. Уровень национализма, переросший в фашизм, начинался со школьного образования", - сказал Константинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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республика крым
украина
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республика крым, украина, общество, россия
14:58 14.03.2022
 
В Крыму призвали начинать денацификацию Украины со школьных учебников

Крымский политик Константинов призвал начинать денацификацию Украины со школьных учебников

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия активистов праворадикальных организаций во Львове
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций во Львове - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций во Львове. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Денацификация населения Украины должна начаться с изменения школьного образования, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
"Люди на Украине, женщины, дети, старики, конечно, нам небезразличны, мы оказываем им помощь. Но в первую очередь мы должны переживать за наших ребят. А украинскому народу нужно пройти денацификацию. В первую очередь туда нужно везти учебники, выправить ситуацию в школах, убирать нацизм с самого его корня. Если начнем это делать, через 10 лет уже появится поколение других людей. Уровень национализма, переросший в фашизм, начинался со школьного образования", - сказал Константинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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