https://ria.ru/20220314/denatsifikatsiya-1778079875.html

В Крыму призвали начинать денацификацию Украины со школьных учебников

В Крыму призвали начинать денацификацию Украины со школьных учебников - РИА Новости, 14.03.2022

В Крыму призвали начинать денацификацию Украины со школьных учебников

Денацификация населения Украины должна начаться с изменения школьного образования, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:58

2022-03-14T14:58

2022-03-14T14:58

республика крым

украина

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151574/11/1515741113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4f636867e84b516ccebfe9eb7d73d7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Денацификация населения Украины должна начаться с изменения школьного образования, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов."Люди на Украине, женщины, дети, старики, конечно, нам небезразличны, мы оказываем им помощь. Но в первую очередь мы должны переживать за наших ребят. А украинскому народу нужно пройти денацификацию. В первую очередь туда нужно везти учебники, выправить ситуацию в школах, убирать нацизм с самого его корня. Если начнем это делать, через 10 лет уже появится поколение других людей. Уровень национализма, переросший в фашизм, начинался со школьного образования", - сказал Константинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

республика крым

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, украина, общество, россия