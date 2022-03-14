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Песков напомнил о бомбардировках США городов в Югославии - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/bombardirovki-1778073598.html
Песков напомнил о бомбардировках США городов в Югославии
Песков напомнил о бомбардировках США городов в Югославии - РИА Новости, 14.03.2022
Песков напомнил о бомбардировках США городов в Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о жестких бомбардировках США городов в Югославии и заверил, что ВС РФ в ходе специперации по... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:34
2022-03-14T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
сша
россия
югославия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о жестких бомбардировках США городов в Югославии и заверил, что ВС РФ в ходе специперации по демилитаризации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая лишь военные цели."Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны", - сказал Песков журналистам."Российские Вооруженные Силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме.", - добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/serbiya-1777842740.html
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дмитрий песков, сша, россия, югославия
14:34 14.03.2022 (обновлено: 14:53 14.03.2022)
 
Песков напомнил о бомбардировках США городов в Югославии

Песков напомнил о жестких бомбардировках США городов в Югославии

© AP Photo / Dimitri MessinisБомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Dimitri Messinis
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о жестких бомбардировках США городов в Югославии и заверил, что ВС РФ в ходе специперации по демилитаризации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая лишь военные цели.
"Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны", - сказал Песков журналистам.
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"Российские Вооруженные Силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме.", - добавил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковСШАРоссияЮгославия
 
 
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