https://ria.ru/20220314/biomaterialy-1778146163.html
Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам
Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам - РИА Новости, 14.03.2022
Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам
Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности попадания в руки украинских радикалов биоматериалов из лабораторий на Украине. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:39
2022-03-14T19:39
2022-03-14T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
украина
василий небензя
в мире
оон
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ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности попадания в руки украинских радикалов биоматериалов из лабораторий на Украине."Хочу еще раз предупредить об опасности попадания биоматериалов с опасными штаммами в руки украинских радикалов, которые способны на самые бесчеловечные провокации против мирного населения украинских городов", - сказал Небензя."Нам также поступают сообщения о возможных диверсиях газотранспортной системы Украины", - отметил он.
https://ria.ru/20220310/nuland-1777550863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, василий небензя, в мире, оон
19:39 14.03.2022 (обновлено: 21:20 14.03.2022)
Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам
Небензя заявил об опасности попадания биоматериалов из лабораторий на Украине к радикалам