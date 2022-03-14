https://ria.ru/20220314/biomaterialy-1778146163.html

Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам

Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам - РИА Новости, 14.03.2022

Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности попадания в руки украинских радикалов биоматериалов из лабораторий на Украине. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:39

2022-03-14T19:39

2022-03-14T21:20

обострение ситуации в днр и лнр

украина

василий небензя

в мире

оон

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ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности попадания в руки украинских радикалов биоматериалов из лабораторий на Украине."Хочу еще раз предупредить об опасности попадания биоматериалов с опасными штаммами в руки украинских радикалов, которые способны на самые бесчеловечные провокации против мирного населения украинских городов", - сказал Небензя."Нам также поступают сообщения о возможных диверсиях газотранспортной системы Украины", - отметил он.

https://ria.ru/20220310/nuland-1777550863.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, василий небензя, в мире, оон