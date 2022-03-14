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Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/biomaterialy-1778146163.html
Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам
Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам - РИА Новости, 14.03.2022
Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам
Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности попадания в руки украинских радикалов биоматериалов из лабораторий на Украине. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:39
2022-03-14T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
украина
василий небензя
в мире
оон
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ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности попадания в руки украинских радикалов биоматериалов из лабораторий на Украине."Хочу еще раз предупредить об опасности попадания биоматериалов с опасными штаммами в руки украинских радикалов, которые способны на самые бесчеловечные провокации против мирного населения украинских городов", - сказал Небензя."Нам также поступают сообщения о возможных диверсиях газотранспортной системы Украины", - отметил он.
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украина, василий небензя, в мире, оон
19:39 14.03.2022 (обновлено: 21:20 14.03.2022)
 
Небензя заявил об опасности попадания опасных биоматериалов к радикалам

Небензя заявил об опасности попадания биоматериалов из лабораторий на Украине к радикалам

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности попадания в руки украинских радикалов биоматериалов из лабораторий на Украине.
"Хочу еще раз предупредить об опасности попадания биоматериалов с опасными штаммами в руки украинских радикалов, которые способны на самые бесчеловечные провокации против мирного населения украинских городов", - сказал Небензя.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 16:48
Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в биопрограммах Киева
"Нам также поступают сообщения о возможных диверсиях газотранспортной системы Украины", - отметил он.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВасилий НебензяВ миреООН
 
 
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