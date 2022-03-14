10:35 14.03.2022 (обновлено: 11:13 14.03.2022)
Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине
МИД КНР призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. США должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на территории Украины, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?", - задался вопросом дипломат, комментируя сообщения о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США. По его словам, военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества. Согласно обнародованной недавно информации, десятки биологических лабораторий в Украине функционируют в соответствии с заказами министерства обороны США, отметил Чжао Лицзянь.
"На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?" - продолжил задавать вопросы дипломат.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.