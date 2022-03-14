Рейтинг@Mail.ru
Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/biologiya-1778005986.html
Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине
Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине
США должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на территории Украины, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:35
2022-03-14T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
мид кнр
чжао лицзянь
сша
украина
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg
ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. США должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на территории Украины, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?", - задался вопросом дипломат, комментируя сообщения о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США. По его словам, военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества. Согласно обнародованной недавно информации, десятки биологических лабораторий в Украине функционируют в соответствии с заказами министерства обороны США, отметил Чжао Лицзянь."На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?" - продолжил задавать вопросы дипломат.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20220312/krym-1777787442.html
https://ria.ru/20220313/oruzhie-1777913106.html
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c759ef80a764d41080130222939be3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, сша, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
10:35 14.03.2022 (обновлено: 11:13 14.03.2022)
 
Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине

МИД КНР призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. США должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на территории Украины, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?", - задался вопросом дипломат, комментируя сообщения о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США. По его словам, военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества. Согласно обнародованной недавно информации, десятки биологических лабораторий в Украине функционируют в соответствии с заказами министерства обороны США, отметил Чжао Лицзянь.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
"На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?" - продолжил задавать вопросы дипломат.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
Биологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 06:32
В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове
На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 11:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Столтенберг попытался переложить вину на Россию за планы по химоружию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайМИД КНРЧжао ЛицзяньСШАУкраинаМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала