https://ria.ru/20220314/biologiya-1778005986.html

Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине

Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине

США должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на территории Украины, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:35

2022-03-14T10:35

2022-03-14T11:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

китай

мид кнр

чжао лицзянь

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украина

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. США должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на территории Украины, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?", - задался вопросом дипломат, комментируя сообщения о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США. По его словам, военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества. Согласно обнародованной недавно информации, десятки биологических лабораторий в Украине функционируют в соответствии с заказами министерства обороны США, отметил Чжао Лицзянь."На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?" - продолжил задавать вопросы дипломат.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220312/krym-1777787442.html

https://ria.ru/20220313/oruzhie-1777913106.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, сша, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр