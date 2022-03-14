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Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/bezopasnost-1778141423.html
Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров
Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.03.2022
Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своей статье "Крах однополярного мира" отметил, что Россия уже с середины 90-х годов безуспешно пыталась предупредить США и их... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:14
2022-03-14T19:14
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
нато
сша
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своей статье "Крах однополярного мира" отметил, что Россия уже с середины 90-х годов безуспешно пыталась предупредить США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России.Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на официальном сайте главы и правительства Чечни."Сигналы, которые шли от российских официальных лиц уже в середине 90-х годов и предупреждавших США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России, не были услышаны. Все это нарушало баланс сил на международной арене, причем эти процессы протекали в ущерб интересам Российского государства", - отметил Кадыров.Он добавил, что ни Украина, ни страны-гаранты обещание не сдержали, что стало понятно в ходе проведения спецоперации."На территории Украины были обнаружены документы и лаборатории по производству биологического оружия, созданные при полном покровительстве западных партнёров, а точнее, США, под контролем которых находится 336 лабораторий в 30 странах, включая 26 только в Украине. Страшно представить, что могло произойти с миром, если бы не волевое решение президента страны Владимира Путина", - написал Кадыров в статье.Он отметил, что Россия защищает не только Донбасс, но и свое будущее, "факты разработки биологического оружия на Украине представляли бы угрозу не только для России! Третья мировая война, создание ядерного и использование биологического оружия повлияли бы на весь мир". Таким образом, по мнению Кадырова, "Россия предотвратила неминуемый удар НАТО руками Украины по своей территории".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778137383.html
донецкая народная республика
сша
россия
украина
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владимир путин, донецкая народная республика, нато, сша, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
19:14 14.03.2022
 
Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил, что сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своей статье "Крах однополярного мира" отметил, что Россия уже с середины 90-х годов безуспешно пыталась предупредить США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России.
Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на официальном сайте главы и правительства Чечни.
"Сигналы, которые шли от российских официальных лиц уже в середине 90-х годов и предупреждавших США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России, не были услышаны. Все это нарушало баланс сил на международной арене, причем эти процессы протекали в ущерб интересам Российского государства", - отметил Кадыров.
Он добавил, что ни Украина, ни страны-гаранты обещание не сдержали, что стало понятно в ходе проведения спецоперации.
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"На территории Украины были обнаружены документы и лаборатории по производству биологического оружия, созданные при полном покровительстве западных партнёров, а точнее, США, под контролем которых находится 336 лабораторий в 30 странах, включая 26 только в Украине. Страшно представить, что могло произойти с миром, если бы не волевое решение президента страны Владимира Путина", - написал Кадыров в статье.
Он отметил, что Россия защищает не только Донбасс, но и свое будущее, "факты разработки биологического оружия на Украине представляли бы угрозу не только для России! Третья мировая война, создание ядерного и использование биологического оружия повлияли бы на весь мир". Таким образом, по мнению Кадырова, "Россия предотвратила неминуемый удар НАТО руками Украины по своей территории".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаНАТОСШАРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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