Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров заявил, что сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своей статье "Крах однополярного мира" отметил, что Россия уже с середины 90-х годов безуспешно пыталась предупредить США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России.
Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на официальном сайте главы и правительства Чечни.
"Сигналы, которые шли от российских официальных лиц уже в середине 90-х годов и предупреждавших США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России, не были услышаны. Все это нарушало баланс сил на международной арене, причем эти процессы протекали в ущерб интересам Российского государства", - отметил Кадыров.
Он добавил, что ни Украина, ни страны-гаранты обещание не сдержали, что стало понятно в ходе проведения спецоперации.
"На территории Украины были обнаружены документы и лаборатории по производству биологического оружия, созданные при полном покровительстве западных партнёров, а точнее, США, под контролем которых находится 336 лабораторий в 30 странах, включая 26 только в Украине. Страшно представить, что могло произойти с миром, если бы не волевое решение президента страны Владимира Путина", - написал Кадыров в статье.
Он отметил, что Россия защищает не только Донбасс, но и свое будущее, "факты разработки биологического оружия на Украине представляли бы угрозу не только для России! Третья мировая война, создание ядерного и использование биологического оружия повлияли бы на весь мир". Таким образом, по мнению Кадырова, "Россия предотвратила неминуемый удар НАТО руками Украины по своей территории".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.