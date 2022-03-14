https://ria.ru/20220314/bezopasnost-1778141423.html

Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров

Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.03.2022

Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своей статье "Крах однополярного мира" отметил, что Россия уже с середины 90-х годов безуспешно пыталась предупредить США и их... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:14

2022-03-14T19:14

2022-03-14T19:14

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

нато

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россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своей статье "Крах однополярного мира" отметил, что Россия уже с середины 90-х годов безуспешно пыталась предупредить США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России.Статья опубликована в Telegram-канале Кадырова и на официальном сайте главы и правительства Чечни."Сигналы, которые шли от российских официальных лиц уже в середине 90-х годов и предупреждавших США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России, не были услышаны. Все это нарушало баланс сил на международной арене, причем эти процессы протекали в ущерб интересам Российского государства", - отметил Кадыров.Он добавил, что ни Украина, ни страны-гаранты обещание не сдержали, что стало понятно в ходе проведения спецоперации."На территории Украины были обнаружены документы и лаборатории по производству биологического оружия, созданные при полном покровительстве западных партнёров, а точнее, США, под контролем которых находится 336 лабораторий в 30 странах, включая 26 только в Украине. Страшно представить, что могло произойти с миром, если бы не волевое решение президента страны Владимира Путина", - написал Кадыров в статье.Он отметил, что Россия защищает не только Донбасс, но и свое будущее, "факты разработки биологического оружия на Украине представляли бы угрозу не только для России! Третья мировая война, создание ядерного и использование биологического оружия повлияли бы на весь мир". Таким образом, по мнению Кадырова, "Россия предотвратила неминуемый удар НАТО руками Украины по своей территории".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778137383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, нато, сша, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины