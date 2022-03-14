17:32 14.03.2022 (обновлено: 18:01 14.03.2022)
Минобороны заявило о росте потока беженцев через западную границу Украины
Минобороны России: пограничные переходы на Украине не справляются с потоком беженцев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Давка и многодневные очереди на пограничных переходах между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вызвана малой пропускной способностью пограничных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Пропускная способность пограничных переходов не обеспечена. В пробках на десятки километров скопились тысячи автомобилей, на пеших переходах – столпотворение и давка. Некоторые украинцы стоят в очереди по двое-трое суток, при этом на пунктах пропуска не оборудованы места отдыха, не организовано питание и медицинское обслуживание", - сказал Мизинцев.
Представитель Минобороны отметил, что беженцы вынуждены фактически находиться на ветру и холоде, "а ведь многие из них с малолетними детьми".
Эти факты, по его мнению, говорят и о том, что "украинские беженцы и в Европе никому не нужны".
"Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - добавил Мизинцев.