https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778120815.html

Минобороны заявило о росте потока беженцев через западную границу Украины

Минобороны заявило о росте потока беженцев через западную границу Украины - РИА Новости, 14.03.2022

Минобороны заявило о росте потока беженцев через западную границу Украины

Давка и многодневные очереди на пограничных переходах между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вызвана малой пропускной способностью пограничных РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:32

2022-03-14T17:32

2022-03-14T18:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

венгрия

словакия

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Давка и многодневные очереди на пограничных переходах между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вызвана малой пропускной способностью пограничных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Пропускная способность пограничных переходов не обеспечена. В пробках на десятки километров скопились тысячи автомобилей, на пеших переходах – столпотворение и давка. Некоторые украинцы стоят в очереди по двое-трое суток, при этом на пунктах пропуска не оборудованы места отдыха, не организовано питание и медицинское обслуживание", - сказал Мизинцев.Представитель Минобороны отметил, что беженцы вынуждены фактически находиться на ветру и холоде, "а ведь многие из них с малолетними детьми".Эти факты, по его мнению, говорят и о том, что "украинские беженцы и в Европе никому не нужны"."Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - добавил Мизинцев.По его словам, поток беженцев через западную границу Украины продолжает расти. Люди вынуждены бежать в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.

https://ria.ru/20220314/evakuatsiya-1778121548.html

https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778015563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, венгрия, словакия, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев