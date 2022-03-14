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В Россию въехали почти 250 тысяч беженцев из Донбасса

В Россию въехали почти 250 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 14.03.2022

В Россию въехали почти 250 тысяч беженцев из Донбасса

Почти 250 тысяч человек приехали в Россию из Донбасса, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на совещании "Единой России" по оказанию помощи беженцам и... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:27

2022-03-14T15:27

2022-03-14T15:27

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 250 тысяч человек приехали в Россию из Донбасса, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на совещании "Единой России" по оказанию помощи беженцам и жителям освобожденных районов ДНР и ЛНР."Почти 250 тысяч беженцев въехало в нашу страну. Они располагаются в настоящее время в 31 субъекте РФ", - сказал Чуприян.Он добавил, что по его мнению, работа пунктов временного размещения уже отлажена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян