https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778063715.html
В Германии заявили о прибытии 147 тысяч беженцев с Украины
В Германии заявили о прибытии 147 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 14.03.2022
В Германии заявили о прибытии 147 тысяч беженцев с Украины
Почти 147 тысяч украинских беженцев находятся в ФРГ, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:05
2022-03-14T14:05
2022-03-14T15:27
обострение ситуации в днр и лнр
беженцы
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германия
мвд германии
донбасс
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БЕРЛИН, 14 мар – РИА Новости. Почти 147 тысяч украинских беженцев находятся в ФРГ, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии.Он добавил, что в Германии "не могли предусмотреть такого притока беженцев из Украины, как в последние дни, поэтому ресурсов, конечно, нет, чтобы за несколько дней принять 146 тысяч украинских беженцев силами исключительно государства"."Глава МВД ФРГ благодарна на высокую готовность многих волонтеров, которые работают на вокзалах, которые забирают беженцев к себе домой. Это чрезвычайная ситуация, она касается нас всех – и государства, и гражданского общества", - заявил представитель министерства.Ранее замминистра внутренних дел ФРГ Польши заявил, что Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами в связи с возникновением сложностей в обслуживании и распределении. По последним данным, с 24 февраля в Польшу из Украины прибыли более 1,7 миллиона человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/polsha-1777839096.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беженцы, в мире, россия, украина, германия, мвд германии, донбасс
14:05 14.03.2022 (обновлено: 15:27 14.03.2022)
В Германии заявили о прибытии 147 тысяч беженцев с Украины
МВД Германии заявило, что почти 147 тысяч украинских беженцев находятся в стране
БЕРЛИН, 14 мар – РИА Новости. Почти 147 тысяч украинских беженцев находятся в ФРГ, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии.
"В настоящий момент в Германии
установлено 146 тысяч 989 украинских беженцев. В связи с тем, что пограничный контроль идет выборочно на границе с Восточной Европой
, число может быть больше, но может быть и меньше, поскольку мы знаем, что многие следуют через Германию транзитом", - сказал представитель министерства.
Он добавил, что в Германии "не могли предусмотреть такого притока беженцев из Украины, как в последние дни, поэтому ресурсов, конечно, нет, чтобы за несколько дней принять 146 тысяч украинских беженцев силами исключительно государства".
"Глава МВД ФРГ благодарна на высокую готовность многих волонтеров, которые работают на вокзалах, которые забирают беженцев к себе домой. Это чрезвычайная ситуация, она касается нас всех – и государства, и гражданского общества", - заявил представитель министерства.
Ранее замминистра внутренних дел ФРГ Польши заявил, что Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами в связи с возникновением сложностей в обслуживании и распределении. По последним данным, с 24 февраля в Польшу из Украины прибыли более 1,7 миллиона человек.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.