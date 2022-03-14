https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778015563.html
Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами
Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами - РИА Новости, 14.03.2022
Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами
Германия просит Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:13
2022-03-14T11:13
2022-03-14T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Германия просит Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN.По последним данным, с 24 февраля в Польшу из Украины прибыли более 1,7 миллиона человек."Вчера вечером с нами связалось немецкое МВД, и нас спросили, не могли бы мы приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже образовалось "узкое место", - рассказал Шефернакер."Это показывает, как ЕС не был готов к этой ситуации. Что значит "узкое место"? За три дня специальными поездами выехало из Варшавы, Кракова и Катовиц 28 тысяч человек. А у нас 1,5 миллиона человек", - подчеркнул замглавы МВД.При этом он рассчитывает, что другие страны ЕС продолжат принимать украинских беженцев."Мы все должны поддерживать друг друга, я рассчитываю на европейскую солидарность", - сказал замминистра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/gruzoviki-1777844329.html
https://ria.ru/20220312/polsha-1777839096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф, луганская народная республика, польша, германия
Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами
Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами