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В Россию за сутки прибыли около семи тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778011866.html
В Россию за сутки прибыли около семи тысяч беженцев из Донбасса
В Россию за сутки прибыли около семи тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 14.03.2022
В Россию за сутки прибыли около семи тысяч беженцев из Донбасса
Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:58
2022-03-14T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло около 7000 граждан", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
10:58 14.03.2022
 
В Россию за сутки прибыли около семи тысяч беженцев из Донбасса

Около семи тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло около 7000 граждан", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Сотрудник МЧС России помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 17:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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