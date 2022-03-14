https://ria.ru/20220314/bezhentsy-1778011866.html

В Россию за сутки прибыли около семи тысяч беженцев из Донбасса

В Россию за сутки прибыли около семи тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 14.03.2022

В Россию за сутки прибыли около семи тысяч беженцев из Донбасса

Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:58

2022-03-14T10:58

2022-03-14T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло около 7000 граждан", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html

россия

луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев