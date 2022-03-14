https://ria.ru/20220314/belorussiya-1778108369.html

Минск рассчитывает на поддержку Москвы в период санкций, заявил Головченко

Минск рассчитывает на поддержку Москвы в период санкций, заявил Головченко - РИА Новости, 14.03.2022

Минск рассчитывает на поддержку Москвы в период санкций, заявил Головченко

Белоруссия рассчитывает на поддержку РФ после санкций со стороны Запада, сейчас наложено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:35

2022-03-14T16:35

2022-03-14T16:35

в мире

белоруссия

россия

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на поддержку РФ после санкций со стороны Запада, сейчас наложено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов экономики страны, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве."Действительно в последние недели Беларусь оказалась под ударом западных санкций, как и РФ, которые в отношение нас в последнее время введены с формулировкой "за соучастие или содействие в российской военной операции в Украине". Ряд санкций повторяют введенные в отношение РФ, а ряд превосходят их. Так, наложено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов экономики Белоруссии", - сказал Головченко.Он отметил, что Белоруссия работает над решением этого вопроса, хотя это и очень сложно.По словам белорусского премьера, также серьезные трудности испытывает белорусская банковская система, которая "попала под перекрестные тотальные санкции ЕС и США"."Цель всех этих действий понятна: вызвать кризис в экономике, рост числа недовольных, предпринять новую попытку расшатал страну и привести к власти антироссийский режим на основе беглой оппозиции", - отметил он."В этих условиях, на наш взгляд, надо действовать быстро и согласованно. С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку РФ в этот непростой этап. Мы подтверждаем готовность реализовать все договоренности об экономической интеграции в рамках Союзного Государства, но в нынешних условиях, в связи с изменением обстановки, имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились на потом", - сказал Головченко.Он привел в пример перенос и реструктуризацию кредитной задолженности, переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть.

https://ria.ru/20220314/abramovich-1778067042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии