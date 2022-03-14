https://ria.ru/20220314/avstraliya-1777980544.html

Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов

Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов - РИА Новости, 14.03.2022

Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов

Власти Австралии приняли решение ввести санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей на фоне спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T05:05

2022-03-14T05:05

2022-03-14T06:44

в мире

австралия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40772/30/407723054_0:33:3129:1793_1920x0_80_0_0_994c75124d43d318b137e0db01306404.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Австралии приняли решение ввести санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей на фоне спецоперации РФ на Украине.В санкционный список, который опубликован на сайте Пейн, попали бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель Совета директоров Банка "Россия" Дмитрий Лебедев, президент ПАО "Транснефти" Николай Токарев и председатель госкорпорации ВЭФ.РФ Игорь Шувалов.Как говорится в заявлении, санкции были введены в отношении людей, которые "накопили огромное личное состояние", а также имеют важное стратегическое и экономическое значение для России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777973856.html

австралия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, австралия, россия