https://ria.ru/20220314/arenda-1778031280.html
ОЭЗ "Технополис Москва" не будет повышать ставки аренды для предприятий
ОЭЗ "Технополис Москва" не будет повышать ставки аренды для предприятий - РИА Новости, 14.03.2022
ОЭЗ "Технополис Москва" не будет повышать ставки аренды для предприятий
Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" ввела мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на ее территории, сообщает... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:18
2022-03-14T12:18
2022-03-14T12:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
коммерческая недвижимость
аренда
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" ввела мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на ее территории, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Столичная ОЭЗ до конца года сохранит неизменными ставки аренды для резидентов и арендаторов на всех пяти площадках. Эта мера вводится для поддержки технологических предпринимателей в сложившихся условиях. Фиксированная ставка по арендной плате позволит предприятиям более уверенно планировать свое развитие. Сегодня технологическое сообщество особой экономической зоны объединяет порядка 200 компаний, из них 90 – в статусе резидента", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в ОЭЗ созданы все условия для комфортной работы предприятий. Услуги управляющей компании предоставляются в формате "одного окна". Через личный кабинет на сайте ОЭЗ резиденты могут заказать любые услуги как в части хозяйственного обеспечения, так и транспорта, инфраструктуры, консалтинга.В настоящее время реализуется проект "Техноработа", в рамках которого компаниям особой экономической зоны Москвы оказывается помощь в подборе высококвалифицированного персонала, что особенно актуально для новых и расширяющихся производств, рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Кроме того, предприятия ОЭЗ Москвы получают информационную поддержку в продвижении своей продукции и поисках новых ниш для импортозамещения, а резиденты – консультативную помощь в вопросах госзакупок, кооперации и получении субсидий. Для предпринимателей ОЭЗ организуются встречи с заказчиками Москвы, институтами поддержки бизнеса, проводятся обучающие семинары по актуальным вопросам бизнеса, рассказали в пресс-службе ДИПП.
https://ria.ru/20220217/moskva-1773288863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр прохоров, москва, коммерческая недвижимость, аренда
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" ввела мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на ее территории, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Столичная ОЭЗ до конца года сохранит неизменными ставки аренды для резидентов и арендаторов на всех пяти площадках. Эта мера вводится для поддержки технологических предпринимателей в сложившихся условиях. Фиксированная ставка по арендной плате позволит предприятиям более уверенно планировать свое развитие. Сегодня технологическое сообщество особой экономической зоны объединяет порядка 200 компаний, из них 90 – в статусе резидента", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в ОЭЗ созданы все условия для комфортной работы предприятий. Услуги управляющей компании предоставляются в формате "одного окна". Через личный кабинет на сайте ОЭЗ резиденты могут заказать любые услуги как в части хозяйственного обеспечения, так и транспорта, инфраструктуры, консалтинга.
В настоящее время реализуется проект "Техноработа", в рамках которого компаниям особой экономической зоны Москвы
оказывается помощь в подборе высококвалифицированного персонала, что особенно актуально для новых и расширяющихся производств, рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
"Только за последний год численность сотрудников одной из площадок ОЭЗ - "Алабушево" – выросла на 70% и уже достигла 1,7 тысячи человек. С целью привлечения дополнительных трудовых ресурсов для развития столичной особой экономической зоны на ее платформе регулярно пополняется банк вакансий и резюме. Это особенно актуально для сотрудников, высвобождающихся с закрытых или приостановленных компаний", – подчеркнул Прохоров.
Кроме того, предприятия ОЭЗ Москвы получают информационную поддержку в продвижении своей продукции и поисках новых ниш для импортозамещения, а резиденты – консультативную помощь в вопросах госзакупок, кооперации и получении субсидий. Для предпринимателей ОЭЗ организуются встречи с заказчиками Москвы, институтами поддержки бизнеса, проводятся обучающие семинары по актуальным вопросам бизнеса, рассказали в пресс-службе ДИПП.