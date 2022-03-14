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Украинские войска выпустили три мины по Александровке в ДНР

Украинские войска выпустили три мины по Александровке в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

Украинские войска выпустили три мины по Александровке в ДНР

Украинские войска в 16.55 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустили три мины калибром 120... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:18

2022-03-14T17:18

2022-03-14T17:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустили три мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Александровка, выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия