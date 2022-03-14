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В Абхазии опубликовали список сайтов, продающих поддельные туры россиянам - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220314/abkhazii-1778045627.html
В Абхазии опубликовали список сайтов, продающих поддельные туры россиянам
В Абхазии опубликовали список сайтов, продающих поддельные туры россиянам - РИА Новости, 14.03.2022
В Абхазии опубликовали список сайтов, продающих поддельные туры россиянам
Министерство туризма Абхазии предупредило о появлении в Сети мошеннических сайтов, продающих поддельные туры россиянам, сообщает пресс-служба ведомства... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:41
2022-03-14T15:41
туризм
новости - туризм
абхазия
туризм
туристы
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туры
отдых
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СУХУМ, 14 мар — РИА Новости. Министерство туризма Абхазии предупредило о появлении в Сети мошеннических сайтов, продающих поддельные туры россиянам, сообщает пресс-служба ведомства республики.Страницы были выявлены в ходе мониторинга интернет-пространства, уточняют в ведомстве."Просим гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными министерства туризма Абхазии", — подчеркнули в пресс-службе.Ссылки на мошеннические ресурсы и телефон горячей линии для справок опубликованы на сайте Минтуризма.
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РИА Новости
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новости - туризм, абхазия, туризм, туристы, мошенники, туры, отдых
15:41 14.03.2022
 
В Абхазии опубликовали список сайтов, продающих поддельные туры россиянам

Минтуризма Абхазии выявило мошеннические сайты, продающие поддельные путевки

© РИА Новости / Ольга КабановаАбхазия
Абхазия - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Читать ria.ru в
СУХУМ, 14 мар — РИА Новости. Министерство туризма Абхазии предупредило о появлении в Сети мошеннических сайтов, продающих поддельные туры россиянам, сообщает пресс-служба ведомства республики.
Страницы были выявлены в ходе мониторинга интернет-пространства, уточняют в ведомстве.
"Просим гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными министерства туризма Абхазии", — подчеркнули в пресс-службе.
Ссылки на мошеннические ресурсы и телефон горячей линии для справок опубликованы на сайте Минтуризма.
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