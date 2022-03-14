https://ria.ru/20220314/abkhazii-1778045627.html

В Абхазии опубликовали список сайтов, продающих поддельные туры россиянам

В Абхазии опубликовали список сайтов, продающих поддельные туры россиянам - РИА Новости, 14.03.2022

В Абхазии опубликовали список сайтов, продающих поддельные туры россиянам

Министерство туризма Абхазии предупредило о появлении в Сети мошеннических сайтов, продающих поддельные туры россиянам, сообщает пресс-служба ведомства... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:41

2022-03-14T15:41

2022-03-14T15:41

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СУХУМ, 14 мар — РИА Новости. Министерство туризма Абхазии предупредило о появлении в Сети мошеннических сайтов, продающих поддельные туры россиянам, сообщает пресс-служба ведомства республики.Страницы были выявлены в ходе мониторинга интернет-пространства, уточняют в ведомстве."Просим гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными министерства туризма Абхазии", — подчеркнули в пресс-службе.Ссылки на мошеннические ресурсы и телефон горячей линии для справок опубликованы на сайте Минтуризма.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, абхазия, туризм, туристы, мошенники, туры, отдых