https://ria.ru/20220313/zhurnalist-1777965837.html

Погибший на Украине журналист из США работал над видеопроектом, заявил Time

Погибший на Украине журналист из США работал над видеопроектом, заявил Time - РИА Новости, 13.03.2022

Погибший на Украине журналист из США работал над видеопроектом, заявил Time

Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, сообщило руководство компании. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T22:12

2022-03-13T22:12

2022-03-13T23:13

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, сообщило руководство компании.Ранее в газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено в городе Ирпень под Киевом. При репортере было найдено удостоверение сотрудника газеты, но, согласно данным издания, он на него давно не работал."В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами", - говорится в заявлении руководителей американского издательского дома.Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Находясь в одной из киевских больниц, он рассказал, что в Ирпене они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба. На выложенном в Instagram видео он не конкретизирует, кто именно в них стрелял.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/zhurnalist-1777938292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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