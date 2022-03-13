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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/zhurnalist-1777965837.html
Погибший на Украине журналист из США работал над видеопроектом, заявил Time
Погибший на Украине журналист из США работал над видеопроектом, заявил Time - РИА Новости, 13.03.2022
Погибший на Украине журналист из США работал над видеопроектом, заявил Time
Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, сообщило руководство компании. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T22:12
2022-03-13T23:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
сша
киев
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, сообщило руководство компании.Ранее в газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено в городе Ирпень под Киевом. При репортере было найдено удостоверение сотрудника газеты, но, согласно данным издания, он на него давно не работал."В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами", - говорится в заявлении руководителей американского издательского дома.Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Находясь в одной из киевских больниц, он рассказал, что в Ирпене они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба. На выложенном в Instagram видео он не конкретизирует, кто именно в них стрелял.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/zhurnalist-1777938292.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, киев, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, the new york times
22:12 13.03.2022 (обновлено: 23:13 13.03.2022)
 
Погибший на Украине журналист из США работал над видеопроектом, заявил Time

Timе: погибший на Украине журналист из США Рено работал над видеопроектом

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, сообщило руководство компании.
Ранее в газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено в городе Ирпень под Киевом. При репортере было найдено удостоверение сотрудника газеты, но, согласно данным издания, он на него давно не работал.
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"В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами", - говорится в заявлении руководителей американского издательского дома.
Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Находясь в одной из киевских больниц, он рассказал, что в Ирпене они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба. На выложенном в Instagram видео он не конкретизирует, кто именно в них стрелял.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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