https://ria.ru/20220313/zalozhniki-1777905190.html
Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре в Никольском
Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре в Никольском - РИА Новости, 13.03.2022
Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре в Никольском
Неонацисты из батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T10:04
2022-03-13T10:04
2022-03-13T14:05
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/72/1517837223_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_0d0cb5fd07b2efe62a02b6c0c6cc3b35.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Неонацисты из батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, пока их не освободили российские военные, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков."При освобождении данного населенного пункта (Никольское. — Прим. ред.) российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали", — сказал генерал.За сутки подразделения российской армии продвинулись до 14 километров. В процессе наступления военные, помимо Никольского, заняли южные районы населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка.Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная.В Северодонецке подразделения Луганской Народной Республики блокировали восточную и южную части города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220313/krasnopol-1777901172.html
https://ria.ru/20220313/sbu-1777888132.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/72/1517837223_77:0:861:588_1920x0_80_0_0_60c467596992da599c1bd337ea315051.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:04 13.03.2022 (обновлено: 14:05 13.03.2022)
Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре в Никольском
Минобороны: боевики "Айдара" удерживали около 300 заложников на территории монастыря