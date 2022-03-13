https://ria.ru/20220313/zalozhniki-1777905190.html

Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре в Никольском

Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре в Никольском - РИА Новости, 13.03.2022

Боевики "Айдара" удерживали 300 заложников в монастыре в Никольском

Неонацисты из батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T10:04

2022-03-13T10:04

2022-03-13T14:05

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Неонацисты из батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, пока их не освободили российские военные, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков."При освобождении данного населенного пункта (Никольское. — Прим. ред.) российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали", — сказал генерал.За сутки подразделения российской армии продвинулись до 14 километров. В процессе наступления военные, помимо Никольского, заняли южные районы населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка.Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная.В Северодонецке подразделения Луганской Народной Республики блокировали восточную и южную части города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220313/krasnopol-1777901172.html

https://ria.ru/20220313/sbu-1777888132.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)