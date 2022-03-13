Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
На месте массового расстрела украинскими ВС жителей Попасной могут быть выжившие, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:26
2022-03-13T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
попасная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777954517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a11e48d9c8530ad2c2dcec9857e302c.jpg
ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. На месте массового расстрела украинскими ВС жителей Попасной могут быть выжившие, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Ведомство ранее сообщило, что при наступлении в городе обнаружили погибшее гражданское население.Как предположил Филипоненко, украинские войска расстреляли местных жителей при отступлении: их либо "использовали как живой щит", либо убили из-за того, что те были свидетелями "преступлений Вооруженных сил Украины".По его словам, в этом районе стояла 57-я бригада украинских силовиков, в рядах которой по большей части служат представители западных регионов Украины."Люди, судя по всему, идеологически подкованные, либо осознающие такую тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, что складывать оружие, они понимают, для них просто опасно", — пояснил он.Филипоненко напомнил, что глава ЛНР Леонид Пасечник ранее подчеркивал, что всех военнослужащих ВСУ, на чьих руках нет крови, освободят и отпустят к семьям."Но, учитывая ситуацию и расстрелянных мирных жителей, я так понимаю, этим боевикам есть что скрывать", — заключил Филипоненко.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220313/lnr-1777941248.html
украина
луганская народная республика
попасная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
2022-03-13T17:26
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777954517_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2630ec96091b9dfb0f205baa1fb43f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, попасная
17:26 13.03.2022 (обновлено: 19:55 13.03.2022)
 
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что на месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. На месте массового расстрела украинскими ВС жителей Попасной могут быть выжившие, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Ведомство ранее сообщило, что при наступлении в городе обнаружили погибшее гражданское население.
Как предположил Филипоненко, украинские войска расстреляли местных жителей при отступлении: их либо "использовали как живой щит", либо убили из-за того, что те были свидетелями "преступлений Вооруженных сил Украины".

"Но факт остается фактом. Сейчас линия передовой от этого места сдвинулась буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен. <…> Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие", — сказал Филипоненко журналистам.

По его словам, в этом районе стояла 57-я бригада украинских силовиков, в рядах которой по большей части служат представители западных регионов Украины.

"Люди, судя по всему, идеологически подкованные, либо осознающие такую тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, что складывать оружие, они понимают, для них просто опасно", — пояснил он.
Филипоненко напомнил, что глава ЛНР Леонид Пасечник ранее подчеркивал, что всех военнослужащих ВСУ, на чьих руках нет крови, освободят и отпустят к семьям.
"Но, учитывая ситуацию и расстрелянных мирных жителей, я так понимаю, этим боевикам есть что скрывать", — заключил Филипоненко.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 16:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Стахановскую центральную городскую больницу
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныПопасная
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала