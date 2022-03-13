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На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
На месте массового расстрела украинскими ВС жителей Попасной могут быть выжившие, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:26
2022-03-13T17:26
2022-03-13T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
попасная
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ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. На месте массового расстрела украинскими ВС жителей Попасной могут быть выжившие, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Ведомство ранее сообщило, что при наступлении в городе обнаружили погибшее гражданское население.Как предположил Филипоненко, украинские войска расстреляли местных жителей при отступлении: их либо "использовали как живой щит", либо убили из-за того, что те были свидетелями "преступлений Вооруженных сил Украины".По его словам, в этом районе стояла 57-я бригада украинских силовиков, в рядах которой по большей части служат представители западных регионов Украины."Люди, судя по всему, идеологически подкованные, либо осознающие такую тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, что складывать оружие, они понимают, для них просто опасно", — пояснил он.Филипоненко напомнил, что глава ЛНР Леонид Пасечник ранее подчеркивал, что всех военнослужащих ВСУ, на чьих руках нет крови, освободят и отпустят к семьям."Но, учитывая ситуацию и расстрелянных мирных жителей, я так понимаю, этим боевикам есть что скрывать", — заключил Филипоненко.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220313/lnr-1777941248.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777954517_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2630ec96091b9dfb0f205baa1fb43f4a.jpg
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
2022-03-13T17:26
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, попасная
17:26 13.03.2022 (обновлено: 19:55 13.03.2022)
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что на месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие
ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. На месте массового расстрела украинскими ВС жителей Попасной могут быть выжившие, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Ведомство ранее сообщило, что при наступлении в городе обнаружили погибшее гражданское население.
Как предположил Филипоненко, украинские войска расстреляли местных жителей при отступлении: их либо "использовали как живой щит", либо убили из-за того, что те были свидетелями "преступлений Вооруженных сил Украины
".
"Но факт остается фактом. Сейчас линия передовой от этого места сдвинулась буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен. <…> Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие", — сказал Филипоненко журналистам.
По его словам, в этом районе стояла 57-я бригада украинских силовиков, в рядах которой по большей части служат представители западных регионов Украины.
"Люди, судя по всему, идеологически подкованные, либо осознающие такую тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, что складывать оружие, они понимают, для них просто опасно", — пояснил он.
Филипоненко напомнил, что глава ЛНР Леонид Пасечник ранее подчеркивал, что всех военнослужащих ВСУ, на чьих руках нет крови, освободят и отпустят к семьям.
"Но, учитывая ситуацию и расстрелянных мирных жителей, я так понимаю, этим боевикам есть что скрывать", — заключил Филипоненко.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.