https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html

На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР

На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022

На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР

На месте массового расстрела украинскими ВС жителей Попасной могут быть выжившие, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T17:26

2022-03-13T17:26

2022-03-13T19:55

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

попасная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777954517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a11e48d9c8530ad2c2dcec9857e302c.jpg

ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. На месте массового расстрела украинскими ВС жителей Попасной могут быть выжившие, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Ведомство ранее сообщило, что при наступлении в городе обнаружили погибшее гражданское население.Как предположил Филипоненко, украинские войска расстреляли местных жителей при отступлении: их либо "использовали как живой щит", либо убили из-за того, что те были свидетелями "преступлений Вооруженных сил Украины".По его словам, в этом районе стояла 57-я бригада украинских силовиков, в рядах которой по большей части служат представители западных регионов Украины."Люди, судя по всему, идеологически подкованные, либо осознающие такую тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, что складывать оружие, они понимают, для них просто опасно", — пояснил он.Филипоненко напомнил, что глава ЛНР Леонид Пасечник ранее подчеркивал, что всех военнослужащих ВСУ, на чьих руках нет крови, освободят и отпустят к семьям."Но, учитывая ситуацию и расстрелянных мирных жителей, я так понимаю, этим боевикам есть что скрывать", — заключил Филипоненко.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220313/lnr-1777941248.html

украина

луганская народная республика

попасная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР 2022-03-13T17:26 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, попасная