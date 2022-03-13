https://ria.ru/20220313/voyska-1777948338.html
Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов
Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов - РИА Новости, 13.03.2022
Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов
Донецкая народная республика освободила уже 90 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:09
2022-03-13T18:09
2022-03-13T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика освободила уже 90 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в воскресенье сообщалось, что освобождены 89 населенных пунктов."По состоянию на вечер 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 90 населенных пунктов, включая Ивановку", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777946312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:09 13.03.2022 (обновлено: 18:12 13.03.2022)
Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов
Штаб обороны ДНР сообщил, что войска республики освободили 90 населенных пунктов