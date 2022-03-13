https://ria.ru/20220313/voyska-1777948338.html

Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов

Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов - РИА Новости, 13.03.2022

Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов

Донецкая народная республика освободила уже 90 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T18:09

2022-03-13T18:09

2022-03-13T18:12

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика освободила уже 90 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в воскресенье сообщалось, что освобождены 89 населенных пунктов."По состоянию на вечер 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 90 населенных пунктов, включая Ивановку", - говорится в сообщении штаба в Telegram.

https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777946312.html

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Петр Попадюк

украина, россия, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр