https://ria.ru/20220313/volnovakha-1777894310.html

ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, шесть человек погибли

ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, шесть человек погибли - РИА Новости, 13.03.2022

ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, шесть человек погибли

Украинские войска обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а перед этим они из здания и его двора вели огонь по... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T06:05

2022-03-13T06:05

2022-03-13T11:03

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ВОЛНОВАХА, 13 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а перед этим они из здания и его двора вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, сообщили РИА Новости сотрудники больницы на месте произошедшего.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем последствий обстрела, которые зафиксированы на видео. Здание центральной больницы Волновахи серьезно повреждено: в нескольких местах снарядами пробиты стены, часть из них обрушилась, выбиты стекла на трех этажах, разбиты палаты, врачебные помещения.По словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед госпиталем они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей. Подсчет еще ведется, поскольку не разобраны завалы. Кроме того, на территории и в здании корреспондент РИА Новости увидел тела двух погибших в форме украинских военных. По словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.Он утверждает, что во время обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет своих подвалов."Здесь находились мирные жители, доктора, которые им (украинским военным. — Прим. ред.) поневоле помогали, они же медики", — сказал собеседник агентства."Танки (украинские. — Прим. ред.) стояли прямо во дворе", — рассказал главный врач больницы Виктор Саранов.По его словам, при обстреле "Градами" украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников по мобильным телефонам."Люди поднимались повыше (этажом. — Прим. ред.), разговаривали по телефону, поскольку хоть так связь была (доступна. — Прим. ред.), у нас в трех местах, где люди разговаривали, туда и прилетало", — сказал Саранов.Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. Один из врачей рассказал, что за время, пока все скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появились шесть младенцев."Принимали роды уже без света, когда не было ни солярки, ни электричества", — заметил сотрудник больницы.Войска ДНР в больнице Волновахи обнаружили британские ПТРК NLAW, которые предназначены для поражения различных видов бронетехники, в том числе танков.Также там были найдены укупорочные ящики и "цинки" под 30-миллиметровые гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатометов серии АГС. На этих деревянных ящиках и металлических коробках нанесена англоязычная маркировка. Причем, кроме VOG-17M, боеприпасы помечены как IO-30 — под таким названием их выпускают болгарские компании.В пятницу официальный представитель российского Минобороны заявил, что войска ДНР взяли Волноваху. В свою очередь, глава республики Денис Пушилин отметил, что "самой горячей точкой пока остается Мариуполь".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над ним, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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"Когда они уходили, они все минировали". Войска ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе Украинские войска обстреляли из танка и "Градов" больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а перед этим они из здания и двора этой больницы вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами, а уходя, заминировали корпуса. 2022-03-13T06:05 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, днр, лнр