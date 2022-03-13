https://ria.ru/20220313/vladivostok-1777893831.html
При пожаре во Владивостоке погибли две женщины
При пожаре во Владивостоке погибли две женщины - РИА Новости, 13.03.2022
При пожаре во Владивостоке погибли две женщины
Тела двух женщин найдены после пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T05:29
2022-03-13T05:29
2022-03-13T05:29
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Тела двух женщин найдены после пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.На момент прибытия пожарных из подвала шел густой дым. Самостоятельно из подвала эвакуировалось два человека. В результате пожара подвал поврежден огнем изнутри на площади около 10 "квадратов".Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.
https://ria.ru/20220313/kontrol-1777890732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре во Владивостоке погибли две женщины
При пожаре в подвале многоквартирного дома во Владивостоке погибли две женщины