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При пожаре во Владивостоке погибли две женщины
При пожаре во Владивостоке погибли две женщины - РИА Новости, 13.03.2022
При пожаре во Владивостоке погибли две женщины
Тела двух женщин найдены после пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T05:29
2022-03-13T05:29
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Тела двух женщин найдены после пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.На момент прибытия пожарных из подвала шел густой дым. Самостоятельно из подвала эвакуировалось два человека. В результате пожара подвал поврежден огнем изнутри на площади около 10 "квадратов".Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:29 13.03.2022
 
При пожаре во Владивостоке погибли две женщины

При пожаре в подвале многоквартирного дома во Владивостоке погибли две женщины

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Тела двух женщин найдены после пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"В 00.13 13 марта (17.13 мск 12 марта) поступило сообщение о возгорании в подвале многоквартирного девятиэтажного жилого дома на улице Каплунова во Владивостоке. Уже через 8 минут на месте работали пожарные. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы в подвале были обнаружены тела двух погибших женщин, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
На момент прибытия пожарных из подвала шел густой дым. Самостоятельно из подвала эвакуировалось два человека. В результате пожара подвал поврежден огнем изнутри на площади около 10 "квадратов".
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.
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