https://ria.ru/20220313/vladivostok-1777893831.html

При пожаре во Владивостоке погибли две женщины

При пожаре во Владивостоке погибли две женщины - РИА Новости, 13.03.2022

При пожаре во Владивостоке погибли две женщины

Тела двух женщин найдены после пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T05:29

2022-03-13T05:29

2022-03-13T05:29

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Тела двух женщин найдены после пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.На момент прибытия пожарных из подвала шел густой дым. Самостоятельно из подвала эвакуировалось два человека. В результате пожара подвал поврежден огнем изнутри на площади около 10 "квадратов".Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.

https://ria.ru/20220313/kontrol-1777890732.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)