https://ria.ru/20220313/turkmeniya-1777907328.html

Наблюдатели СНГ не выявили нарушений на президентских выборах в Туркмении

Наблюдатели СНГ не выявили нарушений на президентских выборах в Туркмении - РИА Новости, 13.03.2022

Наблюдатели СНГ не выявили нарушений на президентских выборах в Туркмении

Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов заявил, что жалоб и нарушений избирательного законодательства в ходе прошедших в субботу выборов президента... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T10:38

2022-03-13T10:38

2022-03-13T10:38

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АШХАБАД, 13 мар - РИА Новости. Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов заявил, что жалоб и нарушений избирательного законодательства в ходе прошедших в субботу выборов президента Туркмении выявлено не было.Об этом первый заместитель председателя исполкома-исполнительного секретаря СНГ, глава миссии наблюдателей от Содружества заявил в ходе брифинга по итогам мониторинга выборов президента Туркмении. Анфимов уточнил, что по приглашению центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане миссия наблюдателей от СНГ с 28 февраля 2022 года осуществляла мониторинг подготовки и проведения выборов президента страны."Мы выполняли свои функции свободно и независимо, руководствуясь в своей работе избирательным законодательством Туркменистана, документами, принятыми в рамках Содружества, а также принципами политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и уважения суверенитета государства", - подчеркнул Анфимов.По его словам, перед миссией от СНГ стояла задача оценить избирательную кампанию на соответствие национальному законодательству и оказать содействие в проведении свободных и демократических выборов. По мнению Анфимова, миссия наблюдателей от Содружества с этой задачей справилась."Выборы прошли организованно, спокойно и на конкурентной основе. Избирательное законодательство Туркменистана соответствует общепризнанным нормам международного права в области демократических выборов и позволяет обеспечить свободное и открытое волеизъявление избирателей", - сказал глава миссии СНГ.Он особо подчеркнул, что по итогам электоральной кампании Центризбирком Туркменистана, Генеральная прокуратура и Верховный суд Туркменистана не получали обращений и заявлений, касающихся избирательного процесса."По информации МВД Туркменистана, правонарушений, связанных с избирательной кампанией, не зафиксировано. В штаб миссии также не поступали жалобы и заявления, связанные с нарушениями законодательства о выборах", - сказал Анфимов.Голосование на досрочных выборах президента Туркмении пошло в минувшую субботу. На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. Согласно избирательному кодексу станы, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Президент Туркмении избирается непосредственно народом сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777812346.html

https://ria.ru/20220214/turkmeniya-1772748146.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, туркмения, снг