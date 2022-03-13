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Шмыгаль заявил о переговорах с мировыми компаниями по поставкам топлива
Шмыгаль заявил о переговорах с мировыми компаниями по поставкам топлива - РИА Новости, 13.03.2022
Шмыгаль заявил о переговорах с мировыми компаниями по поставкам топлива
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ведутся переговоры с "крупнейшими мировыми компаниями" по поставке бензина и дизеля, вырабатываются новые цепочки их... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:02
2022-03-13T13:46
украина
цены на нефть
в мире
денис шмыгаль
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ведутся переговоры с "крупнейшими мировыми компаниями" по поставке бензина и дизеля, вырабатываются новые цепочки их поставки."Правительство... ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатывает новые логистические цепочки поставки этих продуктов в Украину", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале премьера. Он также добавил, что правительство предлагает отменить акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%. "Соответствующий законопроект мы подали в Верховную раду, чтобы улучшить обеспечение Украины автомобильным горючим", - отметил Шмыгаль.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что кабмин Украины согласовал отмену НДС и акциза на топливо, украинский парламент должен проголосовать за это решение на ближайшем заседании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/benzin-1777835134.html
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украина, цены на нефть, в мире, денис шмыгаль
13:02 13.03.2022 (обновлено: 13:46 13.03.2022)
 
Шмыгаль заявил о переговорах с мировыми компаниями по поставкам топлива

Премьер Украины Шмыгаль заявил о переговорах с мировыми компаниями по поставкам топлива

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ведутся переговоры с "крупнейшими мировыми компаниями" по поставке бензина и дизеля, вырабатываются новые цепочки их поставки.
"Правительство... ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатывает новые логистические цепочки поставки этих продуктов в Украину", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале премьера. Он также добавил, что правительство предлагает отменить акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%. "Соответствующий законопроект мы подали в Верховную раду, чтобы улучшить обеспечение Украины автомобильным горючим", - отметил Шмыгаль.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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УкраинаЦены на нефтьВ миреДенис Шмыгаль
 
 
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