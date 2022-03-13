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Вучич: российские СМИ сильнее западных в освещении событий на Украине
Вучич: российские СМИ сильнее западных в освещении событий на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
Вучич: российские СМИ сильнее западных в освещении событий на Украине
Российские СМИ стали сильнее и активнее западных в освещении спецоперации на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T00:32
2022-03-13T01:28
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
сербия
украина
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БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Российские СМИ стали сильнее и активнее западных в освещении спецоперации на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич."У нас люди смотрят все СМИ, есть украинские телеканалы, российские, английские, американские, французские, немецкие, китайские. Мы – единственная страна, где все могут смотреть всё", - сказал президент Сербии в эфире TV Pink.Он уточнил, что старается ночью смотреть все доступные телеканалы, включая китайское вещание на английском языке."Но уже на четвертый-пятый день, насколько я могу судить по российскому руководству, знаю их реакции, пришли в себя. И сейчас российские СМИ сильнее в своей медийной деятельности и пропаганде, чем все остальные, которые работают 24 на 7. Они резко вошли во все это, но за четыре-пять дней… сейчас "Россия 24", "РТР-Планета", Первый канал – это постоянное освещение событий", - подчеркнул сербский лидер и добавил, что перерыв в вещании RT в Сербии был вызван проблемами с получением сигнала от спутников, но уже разрешен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 12 марта, уничтожены более 3,5 тысяч объектов военной инфраструктуры, около 100 самолетов, 61 вертолет, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня и 126 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/belgrad-1776610766.html
https://ria.ru/20220312/serbiya-1777842740.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, сербия, украина
00:32 13.03.2022 (обновлено: 01:28 13.03.2022)
 
Вучич: российские СМИ сильнее западных в освещении событий на Украине

Президент Сербии Вучич: российские СМИ сильнее западных в освещении событий на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Российские СМИ стали сильнее и активнее западных в освещении спецоперации на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич.
"У нас люди смотрят все СМИ, есть украинские телеканалы, российские, английские, американские, французские, немецкие, китайские. Мы – единственная страна, где все могут смотреть всё", - сказал президент Сербии в эфире TV Pink.
Он уточнил, что старается ночью смотреть все доступные телеканалы, включая китайское вещание на английском языке.
"Была жестокая кампания против русских во всех западных СМИ задолго до начала войны. Русские скрывали свои "карты" и не успевали в первые три дня, если могу так сказать, были в шоке от реакции Запада, единства Запада и степени и силы санкций, это ужасно их задело", - сказал Вучич.
"Но уже на четвертый-пятый день, насколько я могу судить по российскому руководству, знаю их реакции, пришли в себя. И сейчас российские СМИ сильнее в своей медийной деятельности и пропаганде, чем все остальные, которые работают 24 на 7. Они резко вошли во все это, но за четыре-пять дней… сейчас "Россия 24", "РТР-Планета", Первый канал – это постоянное освещение событий", - подчеркнул сербский лидер и добавил, что перерыв в вещании RT в Сербии был вызван проблемами с получением сигнала от спутников, но уже разрешен.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 12 марта, уничтожены более 3,5 тысяч объектов военной инфраструктуры, около 100 самолетов, 61 вертолет, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня и 126 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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