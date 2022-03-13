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Павлова, Картошка и Птичье молоко. Почему сладости так странно называются
Павлова, Картошка и Птичье молоко. Почему сладости так странно называются - РИА Новости, 13.03.2022
Павлова, Картошка и Птичье молоко. Почему сладости так странно называются
“Птичье молоко”, “Картошка” и "Ромовая баба": откуда появились такие странные названия десертов? Почему торт носит имя французского императора Наполеона, а пирожное, родившееся в Австралии – имя русской балерины Анны Павловой? И как несъедобные “Калитка” и “Муравейник” стали названиями кулинарных бестселлеров?
2022-03-13T12:00
2022-03-13T12:00
2022-03-13T10:11
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Павлова, Картошка и Птичье молоко. Почему сладости так странно называются
“Птичье молоко”, “Картошка” и "Ромовая баба": откуда появились такие странные названия десертов? Почему торт носит имя французского императора Наполеона, а пирожное, родившееся в Австралии – имя русской балерины Анны Павловой? И как несъедобные “Калитка” и “Муравейник” стали названиями кулинарных бестселлеров?
audio/mpeg
Павлова, Картошка и Птичье молоко. Почему сладости так странно называются
“Птичье молоко”, “Картошка” и "Ромовая баба": откуда появились такие странные названия десертов? Почему торт носит имя французского императора Наполеона, а пирожное, родившееся в Австралии – имя русской балерины Анны Павловой? И как несъедобные “Калитка” и “Муравейник” стали названиями кулинарных бестселлеров?
audio/mpeg
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подкаст, история, кулинария, аудио
Павлова, Картошка и Птичье молоко. Почему сладости так странно называются
“Птичье молоко”, “Картошка” и "Ромовая баба": откуда появились такие странные названия десертов? Почему торт носит имя французского императора Наполеона, а пирожное, родившееся в Австралии – имя русской балерины Анны Павловой? И как несъедобные “Калитка” и “Муравейник” стали названиями кулинарных бестселлеров?