https://ria.ru/20220313/sertifikaty-1777893442.html

Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний

Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний - РИА Новости, 13.03.2022

Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний

Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T05:11

2022-03-13T05:11

2022-03-13T15:49

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бермуды

россия

санкции в отношении россии

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донецкая народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на островах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.Сегодня практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии. Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.Как указано в заявлении BCAA, санкции в отношении России ограничили способность ведомства осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов."Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (2:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки", — говорится в релизе.Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на Россию.По закону предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у России, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона. Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220312/davlenie-1777884156.html

https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777602851.html

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в мире, бермуды, россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, евросоюз, сша