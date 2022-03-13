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Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний
Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний - РИА Новости, 13.03.2022
Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний
Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T05:11
2022-03-13T15:49
в мире
бермуды
россия
санкции в отношении россии
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на островах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.Сегодня практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии. Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.Как указано в заявлении BCAA, санкции в отношении России ограничили способность ведомства осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов."Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (2:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки", — говорится в релизе.Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на Россию.По закону предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у России, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона. Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220312/davlenie-1777884156.html
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в мире, бермуды, россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, евросоюз, сша
05:11 13.03.2022 (обновлено: 15:49 13.03.2022)
 
Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний

BCAA приостановило сертификаты летной годности самолетов российских компаний с 13 марта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры
Пассажирские авиалайнеры - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирские авиалайнеры
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на островах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.
Сегодня практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии. Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.
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Как указано в заявлении BCAA, санкции в отношении России ограничили способность ведомства осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов.
"Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (2:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки", — говорится в релизе.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на Россию.
По закону предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у России, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона. Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
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В миреБермудыРоссияСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЕвросоюзСША
 
 
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