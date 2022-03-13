05:11 13.03.2022 (обновлено: 15:49 13.03.2022)
Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний
BCAA приостановило сертификаты летной годности самолетов российских компаний с 13 марта
Пассажирские авиалайнеры
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на островах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.
Сегодня практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии. Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.
Как указано в заявлении BCAA, санкции в отношении России ограничили способность ведомства осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов.
"Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (2:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки", — говорится в релизе.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на Россию.
По закону предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у России, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона. Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.