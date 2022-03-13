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https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777942846.html
У любых санкций есть эффект бумеранга, заявил Слуцкий
У любых санкций есть эффект бумеранга, заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.03.2022
У любых санкций есть эффект бумеранга, заявил Слуцкий
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о негативных изменения в экономике страны,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:08
2022-03-13T17:30
санкции в отношении россии
политика
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о негативных изменения в экономике страны, заявил, что любые санкции имеют эффект бумеранга, и в итоге они бьют по тем, кто хотел их ввести.Слуцкий напомнил о словах Байдена об инфляции и о позиции Белого дома про то, что американцы больше платят на заправках из-за действий РФ. "Бедные, бедные американцы! Оказывается, это Россия сама ввела против себя беспрецедентные санкции и запретила импорт нефтесырья в США. И все только ради того, чтобы залезть в карманы американских налогоплательщиков", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что на самом деле именно Вашингтон развязал "жесточайшую экономическую войну" против Москвы, где Соединенные Штаты теперь также несут потери."Мы всегда говорили о том, что любые санкции имеют эффект бумеранга – в итоге они бьют по тем, кто так рьяно хотел их ввести. Обвинять сейчас Россию за ухудшение экономической ситуации в США все равно, что винить пистолет за выстрел себе в ногу", - заявил Слуцкий.Также он отметил, что Байдену не хватает мужества признать, что общий кризис спровоцирован "амбициями по установлению гегемонии США и политикой вмешательство во внутренние дела суверенных государств". "Все события, в том числе и российская военная операция на Украине, стали следствием этой бездумной политики насаждения американской исключительности. Именно за это сегодня простые американцы вынуждены платить повышенную цену", - добавил депутат.
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санкции в отношении россии, политика, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
17:08 13.03.2022 (обновлено: 17:30 13.03.2022)
 
У любых санкций есть эффект бумеранга, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: санкции в итоге бьют по тем, кто так рьяно хотел их ввести

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о негативных изменения в экономике страны, заявил, что любые санкции имеют эффект бумеранга, и в итоге они бьют по тем, кто хотел их ввести.
Слуцкий напомнил о словах Байдена об инфляции и о позиции Белого дома про то, что американцы больше платят на заправках из-за действий РФ. "Бедные, бедные американцы! Оказывается, это Россия сама ввела против себя беспрецедентные санкции и запретила импорт нефтесырья в США. И все только ради того, чтобы залезть в карманы американских налогоплательщиков", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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При этом он отметил, что на самом деле именно Вашингтон развязал "жесточайшую экономическую войну" против Москвы, где Соединенные Штаты теперь также несут потери.
"Мы всегда говорили о том, что любые санкции имеют эффект бумеранга – в итоге они бьют по тем, кто так рьяно хотел их ввести. Обвинять сейчас Россию за ухудшение экономической ситуации в США все равно, что винить пистолет за выстрел себе в ногу", - заявил Слуцкий.
Также он отметил, что Байдену не хватает мужества признать, что общий кризис спровоцирован "амбициями по установлению гегемонии США и политикой вмешательство во внутренние дела суверенных государств". "Все события, в том числе и российская военная операция на Украине, стали следствием этой бездумной политики насаждения американской исключительности. Именно за это сегодня простые американцы вынуждены платить повышенную цену", - добавил депутат.
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