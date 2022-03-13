17:08 13.03.2022 (обновлено: 17:30 13.03.2022)
У любых санкций есть эффект бумеранга, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: санкции в итоге бьют по тем, кто так рьяно хотел их ввести
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о негативных изменения в экономике страны, заявил, что любые санкции имеют эффект бумеранга, и в итоге они бьют по тем, кто хотел их ввести.
Слуцкий напомнил о словах Байдена об инфляции и о позиции Белого дома про то, что американцы больше платят на заправках из-за действий РФ. "Бедные, бедные американцы! Оказывается, это Россия сама ввела против себя беспрецедентные санкции и запретила импорт нефтесырья в США. И все только ради того, чтобы залезть в карманы американских налогоплательщиков", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Мы всегда говорили о том, что любые санкции имеют эффект бумеранга – в итоге они бьют по тем, кто так рьяно хотел их ввести. Обвинять сейчас Россию за ухудшение экономической ситуации в США все равно, что винить пистолет за выстрел себе в ногу", - заявил Слуцкий.
Также он отметил, что Байдену не хватает мужества признать, что общий кризис спровоцирован "амбициями по установлению гегемонии США и политикой вмешательство во внутренние дела суверенных государств". "Все события, в том числе и российская военная операция на Украине, стали следствием этой бездумной политики насаждения американской исключительности. Именно за это сегодня простые американцы вынуждены платить повышенную цену", - добавил депутат.