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NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом
NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом - РИА Новости, 13.03.2022
NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом
В газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:45
2022-03-13T16:45
2022-03-13T16:50
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. В газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание."Мы глубоко опечалены сведениями о гибели Брента Рено... Хоть он и внес вклад в (работу New York) Times в прошлом (самое последнее в 2015 году), он не работал ни на одну из редакций (New York) Times", - написал отдел по связям с общественностью издания в Twitter.Отмечается, что на теле Рено нашли удостоверение журналиста, которое было выдано ему газетой "много лет назад".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, the new york times, украина, ситуация в днр и лнр, сша
16:45 13.03.2022 (обновлено: 16:50 13.03.2022)
NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом
Газета NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Брента Рено под Киевом