https://ria.ru/20220313/reporter-1777940815.html

NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом

NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом - РИА Новости, 13.03.2022

NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом

В газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:45

2022-03-13T16:45

2022-03-13T16:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

the new york times

украина

ситуация в днр и лнр

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777756053_0:113:3020:1812_1920x0_80_0_0_b4016afed09779a5b3e6fa44282770a4.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. В газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание."Мы глубоко опечалены сведениями о гибели Брента Рено... Хоть он и внес вклад в (работу New York) Times в прошлом (самое последнее в 2015 году), он не работал ни на одну из редакций (New York) Times", - написал отдел по связям с общественностью издания в Twitter.Отмечается, что на теле Рено нашли удостоверение журналиста, которое было выдано ему газетой "много лет назад".

https://ria.ru/20220313/ukraina-1777937511.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, the new york times, украина, ситуация в днр и лнр, сша