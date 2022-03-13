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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/reporter-1777940815.html
NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом
NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом - РИА Новости, 13.03.2022
NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом
В газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:45
2022-03-13T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
the new york times
украина
ситуация в днр и лнр
сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. В газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание."Мы глубоко опечалены сведениями о гибели Брента Рено... Хоть он и внес вклад в (работу New York) Times в прошлом (самое последнее в 2015 году), он не работал ни на одну из редакций (New York) Times", - написал отдел по связям с общественностью издания в Twitter.Отмечается, что на теле Рено нашли удостоверение журналиста, которое было выдано ему газетой "много лет назад".
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в мире, the new york times, украина, ситуация в днр и лнр, сша
16:45 13.03.2022 (обновлено: 16:50 13.03.2022)
 
NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом

Газета NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Брента Рено под Киевом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. В газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание.
"Мы глубоко опечалены сведениями о гибели Брента Рено... Хоть он и внес вклад в (работу New York) Times в прошлом (самое последнее в 2015 году), он не работал ни на одну из редакций (New York) Times", - написал отдел по связям с общественностью издания в Twitter.
Отмечается, что на теле Рено нашли удостоверение журналиста, которое было выдано ему газетой "много лет назад".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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