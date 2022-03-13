https://ria.ru/20220313/prodovolstvie-1777914992.html

Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин

Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин - РИА Новости, 13.03.2022

Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин

Многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос, однако на сегодняшний день продовольственная безопасность... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T12:20

2022-03-13T12:20

2022-03-13T12:20

общество

госдума рф

вячеслав володин

питание

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос, однако на сегодняшний день продовольственная безопасность обеспечена в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, достаточно вспомнить ситуацию с пандемией два года назад. "В начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось", - добавил Володин.

https://ria.ru/20220305/tovary-1776625568.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, вячеслав володин, питание