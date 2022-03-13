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Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин
Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин - РИА Новости, 13.03.2022
Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин
Многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос, однако на сегодняшний день продовольственная безопасность... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:20
2022-03-13T12:20
2022-03-13T12:20
общество
госдума рф
вячеслав володин
питание
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос, однако на сегодняшний день продовольственная безопасность обеспечена в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, достаточно вспомнить ситуацию с пандемией два года назад. "В начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось", - добавил Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, вячеслав володин, питание
Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: продовольственная безопасность России обеспечена