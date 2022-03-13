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Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин
Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин - РИА Новости, 13.03.2022
Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин
Многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос, однако на сегодняшний день продовольственная безопасность... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:20
2022-03-13T12:20
общество
госдума рф
вячеслав володин
питание
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос, однако на сегодняшний день продовольственная безопасность обеспечена в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, достаточно вспомнить ситуацию с пандемией два года назад. "В начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось", - добавил Володин.
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общество, госдума рф, вячеслав володин, питание
12:20 13.03.2022
 
Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: продовольственная безопасность России обеспечена

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Покупатель в магазине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос, однако на сегодняшний день продовольственная безопасность обеспечена в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, достаточно вспомнить ситуацию с пандемией два года назад. "В начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось", - добавил Володин.
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 00:03
Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов
 
ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинПитание
 
 
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