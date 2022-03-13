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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/pozhar-1777942170.html
В Донецке из-за атаки со стороны ВСУ произошел пожар у торговых рядов
В Донецке из-за атаки со стороны ВСУ произошел пожар у торговых рядов - РИА Новости, 13.03.2022
В Донецке из-за атаки со стороны ВСУ произошел пожар у торговых рядов
Возгорание девяти контейнеров произошло на территории торговых рядов в результате обстрела Петровского района в городе Донецке в Донецкой народной республике со РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:02
2022-03-13T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Возгорание девяти контейнеров произошло на территории торговых рядов в результате обстрела Петровского района в городе Донецке в Донецкой народной республике со стороны украинской армии, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/neftebaza-1775326648.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:02 13.03.2022
 
В Донецке из-за атаки со стороны ВСУ произошел пожар у торговых рядов

В Донецке из-за атаки со стороны ВСУ вспыхнули девять контейнеров возле торговых рядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы в Донецке
Автомобиль пожарной службы в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль пожарной службы в Донецке
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Возгорание девяти контейнеров произошло на территории торговых рядов в результате обстрела Петровского района в городе Донецке в Донецкой народной республике со стороны украинской армии, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Петровском районе Донецка произошло возгорание 9 контейнеров на территории торговых рядов, расположенных по улице Петровского", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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